السودان: هل فرّ عمر البشير من السجن؟ (فيديو)

يتلقى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الرعاية الطبية بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، حسب ما نقلته “روسيا اليوم”، عقب تداول أنباء عن فراره من السجن.

وقال مراسل القناة الروسية في السودان، إنه تحقّق من وجود البشير تحت الرعاية الطبية، بعد تداول مقطع فيديو حول فراره بين العشرات من السجناء من سجن “كوبر” في الخرطوم بحري.

وكانت مواقع سودانية قد تحدثت عن فرار عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم، حيث يقبع الرئيس السابق مع عدد من رموز نظامه.

وذكرت ذات المصادر، أن الاشتباكات حول سجن “كوبر”، أسفرت عن إطلاق سراح العديد من السجناء، مشيرة إلى أن السجناء السياسيين لا يزالون قيد الاحتجاز.