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السودان يرحب بالوساطة الجزائرية حول ملف سد النهضة

الشروق أونلاين
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السودان يرحب بالوساطة الجزائرية حول ملف سد النهضة

أعلن السودان، ترحيبه بالوساطة الجزائرية، حول ملف سد النهضة، منتظرا استلام تصور أو اتفاقية ابتدائية تمهيدية لإنهاء الأزمة.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني المفاوض لسد النهضة، عمر الفاروق، الأحد، لوكالة الأناضول: “إلى الآن السودان لم يتسلم أي اتفاق أو وثيقة أساسية من الجانب الجزائري، نحن رحبنا بالمبادرة، وفي انتظار أن يمدنا الجانب الجزائري بتصور أو اتفاقية ابتدائية تمهيدية”.

 وأضاف: “نستطيع أن نقول إن المفاوضات الآن بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة متوقفة، نحن نأمل كثيرا أن تقام جولة مفاوضات في الفترة القادمة”.

وأوضح المتحدث أن “السودان توجه إلى مجلس الأمن الذي لم يصدر إلى الآن أي قرارات فيما يخص سد النهضة”.

وأضاف، “كل ما نريده أن يكون لإثيوبيا إرادة سياسية في التواصل مع دولتي المصب السودان ومصر، للوصول إلى اتفاق ملزم حتى يتم الانتفاع من هذا السد”.

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 جويلية الماضي، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وخلص مجلس الأمن الدولي في 8 جويلية الماضي،  إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

وذكر مصدر ديبلوماسي سوداني أن زير الخارجية رمطان لعمامرة جاء إلى الخرطوم في 30 جويلية الماضي لعرض وساطة الجزائر  فيما يختص بملف أزمة سد النهضة”.

إثيوبيا تطلب وساطة الجزائر بشأن أزمتي سد النهضة والحدود مع السودان

دعت اثيوبيا الجزائر إلى التوسط في أزمة سد النهضة مع مصر والسودان إلى جانب قضية الحدود مع الخرطوم، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى اديس أبابا.

وأكد وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين خلال لقائه لعمامرة، يوم 28 جويلية الماضي، إلى لعب دور بناء في “تصحيح التصورات الخاطئة” لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة “نوايا إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف” لمياه النيل.

وحسبه فإن إثيوبيا أجرت عملية التعبئة الثانية وفقا لإعلان المبادئ، الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الثلاثة في عام 2015.

كما أعرب ميكونين عن التزام إثيوبيا الراسخ باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

ويشار إلى أن الجزائر شهدت في ديسمبر 2000 توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا لإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما عام 1998 وانتهت عام 2000 بوساطة جزائرية .

لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى نظيرته الإثيوبية

والأربعاء 28 جويلية، التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأربعاء، برئيسة جمهورية إثيوبيا ساهلي وورك زودي، والتي سلم لها رسالة من الرئيس تبون، كما التقى أيضا رئيس الوزراء أبي أحمد.

وأفاد منشور للوزير عبر صفحته الرسمية “تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية”.

وأضاف “تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر واثيوبيا وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية”.

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التعليقات
8
  • هذا القماش

    اياكم و اياكم ..كشعب جزائري نحن مع سياسة تسيير سد النهضة التي تسيره اثيوبيا بسيادة ضد السيسي و زبانيته ..لكن اذا لجأتم الى المسؤول الجزائري قد يغلب عليكم كفة السيسي السفاح ..كلنا يعرف لو بقي محمد مرسي حيا لتفاهمت معه اثيوبيا لكن ...

    -2
  • أمين

    ما عندو ما لاحنا في لكلوف .. خاصة أنو حد ما شاورنا نهار لول .. و خاصة و أن القضية داخلين فيها الكيان الصهيوني و بعض خاوتو من الخليج .. الحل هو أن أثيوبيا تتفاوض مباشرة مع مصر و السودان دون تدخل آحد آخر

    -2
  • Youssef

    ولماذا الافارقة و العرب لم يغيروا من نمطهم التفكيري و يخرجون من نمط الاقتسام الى نمط الشراكة و التعاون. كلهم مسلمون. و الاية احث على التعاون على البر و التقوى. هاذا الانجزاز اللذي قامت به اثيوبيا لماذا لا يعد مثمر لكل الدول الجوار. هو خزان ماء و مناج للطاقة الكهرباءية. على مصر و اثيوبيا فتح الاشتثمار فيه. مصر تاخذ النصف من اثيوبيا و اثيوبيا تاخذ النصف من سد مضر. العربية السعودية توجد على بعد متين كلم عن ميناء السودان. الجزاءر تعطيهم تجربتها كيف كان بالامكان الامداد مدينىة وهران من سد تلمسان على بعد متين كلم. هاذا الانجاز عندع امثر من قرن. السعودية تستفيد من الماء و الطاقة الكهرباءية. المشكل هو عند المصريون لاهم راسماليين و لا هم اشتراكيون..كثرة اللغو في الاجتماعات وهاذا اللغو لا يخيف اثيوبيا. في اللغو لا يوجد العزم. انا نقولها لو مصر لا تعمل مع الجزاءر على الاتجاه اللذي اقترحته فانها لا تفعل اي شيء. خاسرة من كل الجوانب😂😂

    -1
  • ضعيف

    يبدو لي أن الأولوية للوساطة بين المسؤولين الجزائريين والشعب الجزائري. كيف نتوسط لدول أخرى ونحن غارقون

    1
  • لحسن

    خاص الجزائر ليتوسط لها بين الحكومة والشعب

    1
  • امين

    نكتة اليوم 😂آثوبيا تطلب الوساطة من الجزائر🤣

    -2
  • nacer

    espérant que cela va aboutir a un compromis entre ces trois pays voisins et un partage consenti de l'or bleu .bonne chance

    1
  • محمد

    بالتوفيق ان شاء الله الدبلومسية الجزاىرية معروف عنها بحكمتها المعهودة انها نجحت في حل كثير من الازمات بين الدول وان شاء الله سوف توفق في هذا الملف وتجمع بين الفرقاء على حل يرضي الجميع

    3

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