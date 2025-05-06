-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

السودان يعلن قطع علاقاته مع الإمارات واعتبارها “دولة عدوان”

الشروق أونلاين
  • 1218
  • 0
السودان يعلن قطع علاقاته مع الإمارات واعتبارها “دولة عدوان”
أرشيف
السودان

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان يوم الثلاثاء، قراره بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وإعلانها دولة عدوان، مع سحب السفارة والقنصلية العامة السودانية لديها.

وأرجع المجلس السوداني قراره إلى ما اعتبره “عدوانا من الإمارات على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه، عبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي”.

وجاء في بيان المجلس وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان:”عندما تيقنت دولة الإمارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة، صّعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة متطورة”.

وتابع البيان:”ظلت (الميليشيات) تستهدف بها (أسلحة الإمارات) المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد، وآخرها استهداف مستودعات النفط والغاز، وميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق”.

مضيفا:”على إثر هذا العدوان المستمر، قرر مجلس الأمن والدفاع إعلان دولة الإمارات دولة عدوان، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة”.

“واتساقا مع نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، يحتفظ السودان بالحق في ردّ العدوان بكافة السبل. للحفاظ على سيادة البلاد، ووحدة أراضيها. ولضمان حماية المدنيين وإستمرار وصول المساعدات الإنسانية”، يردف المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
صدور نتائج القرعة الأمريكية للهجرة 2026

صدور نتائج القرعة الأمريكية للهجرة 2026

الاحتلال يشنّ غارات جوية على اليمن

الاحتلال يشنّ غارات جوية على اليمن

عدوة نتنياهو “بهاراف ميارا” تثير ضجة واسعة بشأن مساعدات غزة

عدوة نتنياهو “بهاراف ميارا” تثير ضجة واسعة بشأن مساعدات غزة

الصين ترفع انتاجها من الذهب إلى مستويات قياسية جديدة

الصين ترفع انتاجها من الذهب إلى مستويات قياسية جديدة

ترمب يُرجّح عقد اتفاقية تجارية مع الصين

ترمب يُرجّح عقد اتفاقية تجارية مع الصين

هل سيزور بوتين الشرق الأوسط منتصف ماي؟.. الكرملين يُجيب  

هل سيزور بوتين الشرق الأوسط منتصف ماي؟.. الكرملين يُجيب  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد