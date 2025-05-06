السودان يعلن قطع علاقاته مع الإمارات واعتبارها “دولة عدوان”

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان يوم الثلاثاء، قراره بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وإعلانها دولة عدوان، مع سحب السفارة والقنصلية العامة السودانية لديها.

وأرجع المجلس السوداني قراره إلى ما اعتبره “عدوانا من الإمارات على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه، عبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي”.

وجاء في بيان المجلس وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان:”عندما تيقنت دولة الإمارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة، صّعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة متطورة”.

وتابع البيان:”ظلت (الميليشيات) تستهدف بها (أسلحة الإمارات) المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد، وآخرها استهداف مستودعات النفط والغاز، وميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق”.

مضيفا:”على إثر هذا العدوان المستمر، قرر مجلس الأمن والدفاع إعلان دولة الإمارات دولة عدوان، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة”.

“واتساقا مع نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، يحتفظ السودان بالحق في ردّ العدوان بكافة السبل. للحفاظ على سيادة البلاد، ووحدة أراضيها. ولضمان حماية المدنيين وإستمرار وصول المساعدات الإنسانية”، يردف المصدر ذاته.