“السوسبانس” في مسلسل 11/11 يربط الجمهور بشاشة الشروق لاكتشاف القاتل

استطاع مسلسل 11/11 أن يربط الجمهور بشاشة الشروق العامة في مواعيد عرضه، بفضل “السوسبانس” الطاغي عليه، والذي جعل المتابعين في حماس كبير لمتابعة أحداثه لاكتشاف قاتل “ملاك”.

وتصدر المسلسل الذي يجمع بين الدراما الإجتماعية والأكشن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة وبحثا على منصة يوتيوب، حيث حقق أزيد من مليوني مشاهدة خلال الثلاثة أيام الأولى من عرضه.

وقال نشطاء إن مسلسل حداش-حداش هو الأفضل كقصة وإخراج وتمثيل، مؤكدين أن “السوسبانس” فيه قضى على الملل وجعلهم يشغلون أدمغتهم.

وعلق البعض بروح الفكاهة أن الشعب الجزائري بأكمله أصبح المحقق كونان لاكتشاف قاتل ملاك، فيما قال آخرون إن الكل متهم والكل بريء، وهو ما زاد حيرتهم.

ووجد المتابعون للمسلسل المثير أنفسهم متشوقة لمتابعة العمل الجزائري الذي يدور حول جريمة قتل اقترفت بتاريخ 11/11في حق الفتاة ملاك.

وعنوان المسلسل هو نقطة انطلاق الأحداث بتوجيه شخصياته أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض لتبدأ رحلة البحث في ملابسات الجريمة، حيث يبحث الجميع عن القاتل الحقيقي ومع كل حلقة تتأزم الأمور وتزداد صعوبة.

وانجذب المشاهدون إلى المسلسل أكثر بعد عرض الحلقة 17 التي اكتسحت الشبكات بنسبة عالية من المشاهدات، لافتين بأن الإثارة كانت طاغية وهي سمة أساسية للعمل الذي حقق نجاحا مبهرا كما كان متوقعا.