“السوسبانس” في مسلسل 11/11 يربط الجمهور بشاشة الشروق لاكتشاف القاتل
استطاع مسلسل 11/11 أن يربط الجمهور بشاشة الشروق العامة في مواعيد عرضه، بفضل “السوسبانس” الطاغي عليه، والذي جعل المتابعين في حماس كبير لمتابعة أحداثه لاكتشاف قاتل “ملاك”.
وتصدر المسلسل الذي يجمع بين الدراما الإجتماعية والأكشن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة وبحثا على منصة يوتيوب، حيث حقق أزيد من مليوني مشاهدة خلال الثلاثة أيام الأولى من عرضه.
وقال نشطاء إن مسلسل حداش-حداش هو الأفضل كقصة وإخراج وتمثيل، مؤكدين أن “السوسبانس” فيه قضى على الملل وجعلهم يشغلون أدمغتهم.
#حداش_حداش
المسلسل الدرامي الافضل كقصة واخراج تمثيل💯 فيه سوسبانس مكانش ملل تطور في كل شخصية
مسلسل يخليك ماتراطي حتى حلقة ومخك تخدمه هههه
ديفو المسلسل هو الظلمة لتقلق لاحظت انه مشاهد لي قبل خمس السنين افضل وفيها ضوء
+ كلمة جزايرية ولباقي فرنسية وحتى الطليانية ميترجموهاش !!
— إكرام (@kim__kimdz) April 7, 2023
#حداش_حداش
#11_11#حداعش_حداعش#مسلسلات_رمضان #مسلسل_حداش_حداش #DZ pic.twitter.com/dwkdpnDjQr
— Manel hadef (@mima_messa) April 5, 2023
وعلق البعض بروح الفكاهة أن الشعب الجزائري بأكمله أصبح المحقق كونان لاكتشاف قاتل ملاك، فيما قال آخرون إن الكل متهم والكل بريء، وهو ما زاد حيرتهم.
Pour la première fois
نشوفو عفسة هكدا في مسلسل جزائري #حداش_حداش https://t.co/UG4ZA3GP5k
— Roumaissa (@_Roumaissa_) April 1, 2023
ووجد المتابعون للمسلسل المثير أنفسهم متشوقة لمتابعة العمل الجزائري الذي يدور حول جريمة قتل اقترفت بتاريخ 11/11في حق الفتاة ملاك.
#حداش_حداش
مسلسل خلخلي مخي هههههه
راني قريب نشك في روحي 😅
ليوم شكيت في لؤي لانه مش متأثر خلاص بموت خته
وشكيت في هيفاء انها هي لبعثت الورد لكحل
وانه تكون هي لصورتهم وبعثت لصور باش تخليهم يسنيو
🤓
— إكرام (@kim__kimdz) March 30, 2023
وعنوان المسلسل هو نقطة انطلاق الأحداث بتوجيه شخصياته أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض لتبدأ رحلة البحث في ملابسات الجريمة، حيث يبحث الجميع عن القاتل الحقيقي ومع كل حلقة تتأزم الأمور وتزداد صعوبة.
حلقة الصدمات 😁
مسلسل الكل متهم ولكل بريئ #حداش_حداش
— إكرام (@kim__kimdz) April 2, 2023
وانجذب المشاهدون إلى المسلسل أكثر بعد عرض الحلقة 17 التي اكتسحت الشبكات بنسبة عالية من المشاهدات، لافتين بأن الإثارة كانت طاغية وهي سمة أساسية للعمل الذي حقق نجاحا مبهرا كما كان متوقعا.
خلونا نتفق أن #حداش_حداش هو أفضل مسلسل جزائري في العشر سنوات الأخيرة على الأقل 🤩
و لي يعترض نبلوكيه 😁 pic.twitter.com/XRxBNkZHIF
— ⵙⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ (@sashadz16) April 1, 2023