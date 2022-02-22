“السوشل ميديا”.. ثروة رقمية مهدورة!

تستقطب 26 مليون مشترك من مختلف الشرائح والأعمار

كشف تقرير حديث عن مستخدمي الأنترنيت في العالم، أن 60% من الجزائريين يستعملون الأنترنت، 95% منهم مشتركون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يعتبر، حسب المختصين، قوة رقمية يجب استغلالها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..

مختصون يدعون إلى الاستثمار في هذه الثروة الرقمية

وأبرز التقرير الرقمي للجزائر 2022 الصادر عن موقع ” Datareportal ” أن عدد خطوط الهاتف النقال للجزائريين بلغ 46.57 مليون خط هاتفي، وارتفع عدد مستعملي الأنترنت إلى 27.28 مستخدم، من بينهم 26.60 مليون مشترك في “السوشل ميديا”، وبلغ عدد المستخدمين الجدد للانترنت حوالي 1.7 مليون مستخدم جديد، منهم 1.6 مليون مسجل جديد على الشبكات الاجتماعية .

تضاعف سرعة تدفق الإنترنت بنسبة 170%

وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي أكد التقرير أن الفايسبوك يبقى متربعا على عرشها بأكثر من 25 مليون مشترك، ومع عدد مستخدمين يتجاوز الثمانية ملايين، لا تزال منصة انستغرام محل اهتمام فئة واسعة من الشباب في الجزائر، في حين بلغ عدد مستخدمي تَطْبِيق “ميسنجر” حوالي 14.25 مليون مستخدم، ووصل عدد مشتركي شبكة LinkedIn إلى 2.80 مليون مستخدم بِزِيَادَةٍ حوالي 300 ألف مسجل عَنْ العام الماضي، وبلغ عدد مشتركي snapshat6.25 مليون بزيادة 1.3 مليون مستخدم، ويبقى “تويتر” حسب التقرير يعاني فِي الجزائر بأقل من مليون مشترك وبعدد 891 ألف مستخدم.

الترجمة والأغاني أكثر ما بحث عنه الجزائريون على النت

ولأول مرة أثنى التقرير الدولي على تحسن سرعة تدفق الأنترنت في الجزائر التي بلغت 11.44 ميڨابيت فِي الثانية للهاتف النقال و9.78 ميڨابيت في الثانية للأنترنت الثابت، بزيادة سرعة قدرها 170% عَنْ السنة الفارطة، في حين يعتمد مستخدمو الانترنت على الهاتف النقال بنسبة 58.95 بالمئة، ويستخدم حوالي 38.97% الأنترنت على الحواسيب.

وبالنسبة لتفاصيل البحث على الشبكة العنكبوتية أفاد التقرير أن كلمة “ترجمة” أكثر مابحث عنه الجزائريون في سنة 2021، وأكثر كلمة بحث فِي youtube هي “أغنية” بعدها كلمة “أغاني”، في حين يبقى متصفح جوجل كروم يتربع عَلَى عرش أدوات التصفح عَلَى الانترنت بنسبة 86.14%، والمواقع الأكثر زيارة من طرف الجزائريين هي “غوغل” و”يوتيوب” و”فايسبوك”.

قوة رقمية يجب استثمارها وتوجيهها

وفي تحليله لهذا الأرقام أكد الخبير التكنولوجي يزيد أقدال المشرف على تلخيص هذا التقرير، في تصريح للشروق اليومي، أن أكثر من 60% من الجزائريين يستعملون الأنترنت “من هنا نستطيع تكوين فكرة عن الفرص الكبيرة المتوفرة من خلال هذه الأرقام، فهذا العدد الكبير من الجزائريين الذين يستخدمون الأنترنت هم مستخدمون محتملون للمنصات الرقمية التي يمكن أن تضعها الحكومة لخدماتها الإلكترونية لمختلف مصالحها، مع ما ينتج جراء ذلك من تخفيف العبء على الإدارات وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل حياة المواطنين.

كما أن كثيرا من هؤلاء المواطنين يملك حسابا بريديا أو بنكيا مما يمكنه من البطاقة الذهبية أو البنكية لتفتح له الولوج لعالم الدفع الإلكتروني إذا بذلت الحكومة الجهد اللازم في التوعية والتحسيس والتحفيز لتشجيع المواطنين للانخراط في هذا المسار، من هنا أيضا تظهر آفاق التجارة الإلكترونية إذا وضعت السلطات الخطط اللازمة والأطر القانونية لتشجيع التجار والمستهلكين، للإتجاه لهذه التجارة الإلكترونية التي لا مفر منها والتي تعطى فرصة حقيقية للاقتصاد الوطني”.

وعن ارتفاع عدد المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي الذي تجاوز 26 مليون جزائري قال محدثنا “يعتبر هذا العدد الهائل من الجزائريين على شبكات “السوشل ميديا” فرصة كبيرة للشركات وأصحاب المنتجات لاستهداف زبائنهم خارج أطر الترويج التقليدية، ويفتح أيضا فرص عمل من نوع جديد لشباب يشتغل في التسويق الرقمي، وهي فرص بالآلاف لو أدركت الشركات أهمية هذه القنوات للوصول للزبائن.

كما أن ظهور مفهوم المؤثرين على شبكات التواصل، خصوصا على “أنستغرام” في الجزائر، فتح بابا جديدا الترويج من جهة، ومهمة جديدة تدر ملايين الدينارات، قد تحتاج لتأطير قانوني خصوصا مع ما حصل مؤخرا، ولا يخفى أثر هذه الأعداد في التأثير على الرأي العام وصنعه في الجزائر، وحتى التأثير على صنع القرار في البلد، فلم يشهد التاريخ فرصة مماثلة بعيدا عن الشارع والاحزاب والمنظمات، مع وجود خطر أيضا إذا استغلت هاته الأعداد في اتجاهات سلبية، خصوصا مع عدم وجود الوعي اللازم وثقافة التأكد من المعلومة قبل نشرها”.