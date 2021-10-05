السوق الجزائرية “تسيل لعاب” الشركات الإيرانية

أبدت رغبتها الاستثمار في الميكانيك والحديد والصناعات التحويلية

أبدت شركات إيرانية رغبتها في الاستثمار في الجزائر في مجال الصناعة الميكانيكية والتحويلية والحديد والصلب وقطاع المناجم.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة منه، استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، حسين مشعلجي ‌زاده، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وإيران.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان العلاقات لاسيما في شقها الاقتصادي والصناعي وسبل تعزيزها، حيث بحثا إمكانيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الصناعي، لاسيما في الفروع التي يملك فيها البلدان مؤهلات على غرار الصناعات التحويلية، صناعات الحديد والصلب، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكيميائية وكذا المنجمية.

وأكد زغدار رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة الإيرانية في المجال الصناعي والتحكم التكنولوجي الذي وصلت إليه لتحقيق إنعاشها الاقتصادي والصناعي الذي تعمل على تجسيده.

ودعا زغدار بالمناسبة، المؤسسات الإيرانية للقدوم والاستثمار في الجزائر في مختلف المجالات لاسيما في ظل المنظومة القانونية الجديدة، التي يجري التحضير لها، والتي ستضمن استقرارا وتحفيزات أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أبدى السفير الإيراني إرادة بلاده لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر في مختلف الفروع الصناعية.

كما استقبل وزير الصناعة، بمقر وزارة الصناعة، سفيرة جمهورية التشيك بالجزائر، لانكا بوكورنا.

وبحث الجانبان، في هذا اللقاء، مختلف مجالات التعاون بين الجزائر والتشيك في القطاع الصناعي، مؤكدين على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال استغلال كل إمكانيات الشراكة المتاحة.

وبعد أن استعرض أبرز الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر لتحسين منظومة الاستثمار، دعا زغدار المؤسسات التشيكية إلى الاستثمار في الجزائر وفق المنظومة القانونية الجديدة التي ستضمن لهم مناخ أعمال أكثر استقرار، وجاذبية وتحفيز.

وفي هذا الإطار، أبدت سفيرة التشيك رغبة بعض مؤسسات بلادها لولوج السوق الجزائرية في عدد من الفروع الصناعية.