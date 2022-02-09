السويح يستغرب من انقلاب بعض الأنصار.. ويوجه أصابع الاتهام إلى ملال

مدرب الشبيبة يلح على نقاط المولودية للاقتراب من "البوديوم"

لم يهضم مدرب شبيبة القبائل، التونسي عمار السويح، الحملة التي صار تتعرض لها الشبيبة عبر مختلف صفحات النادي على “الفايسبوك”، خصوصا عقب الاقصاء المر من كأس الاتحاد الإفريقي على يد نادي روايال ليوباردس الإسواتيني “المغمور” الأمر الذي جعل عديد المناصرين يطالبون برحيله من العارضة الفنية.

ووجه التونسي أصابع الاتهام إلى الموّالين إلى الإدارة السابقة التي كان يقودها شريف ملال، مستغربا كل الحقد والضغينة التي يتعرض لها الفريق في هذه الفترة، داعيا كل أنصار الشبيبة إلى الإلتفاف حول الفريق في مثل هذه الأوقات الصعبة والحرجة.

وفي سياق آخر، تواجه شبيبة القبائل، اليوم، مولودية الجزائر على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو، في لقاء متأخر عن الجولة 15 من البطولة، في مباراة مفتوحة على كل الإحتمالات، بين أصحاب الأرض الذين يسعون لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية المسجلة في الاونة الأخير أمام المولودية التي يبقى هدفها تحقيق الفوز لمحو آثار التعثرين الأخيرين أمام أولمبي الشلف ومولودية وهران.

ومن المنتظر أن يجدد المدرب السويح الثقة في التعداد الذي فرض التعادل على إتحاد العاصمة، الخميس الفارط، في اللقاء المتأخر عن الجولة السابعة، غير أن غياب المدافع فاتح طالح بسبب العقوبة المسلطة عليه وكذا خالد بوحكاك بسبب الإصابة التي يشكو منها، سيدفع السويح للإعتماد على زايد إلى جانب دومبيا في محور الدفاع.

وكان السويح قد ألح في أخر الحصص التدريبية على ضرورة إبقاء كامل الزاد في تيزي وزو، خصوصا عقب الإقصاء من كأس “الكاف” بداية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن حصد نقاط المولودية وكذا اللقاء المتأخر المقبل أمام نادي بارادو سيجعل الفريق يقترب من موكب المقدمة ويراقب السباق عن قرب.

هذا ومن المنتظر أن تؤجل الرابطة الوطنية المحترفة مباراة الجولة الثانية من مرحلة الإياب أمام وفاق سطيف على ملعب الأخير، بسبب مشاركة الوفاق في كأس رابطة الأبطال في الفترة المقبلة، ما يعني أن أشبال السويح سيلعبون طيلة شهر فيفري الحالي أربع مباريات داخل الديار، حيث ستكون البداية غدا باللقاء المتأخر عن الجولة الثامنة أمام مولودية الجزائر، ثم مواجهة نادي بارادو المتأخر كذلك عن الجولة 17 من المسابقة المحلية، فاستضافة أولمبي المدية في افتتاح مرحلة الإياب من البطولة ثم ملاقاة نصر حسين داي على ملعب 1 نوفمبر 1954 لحساب الجولة الثالثة، وهي معطيات كلها ستكون في صالح زملاء الحارس دوخة لجمع أكبر عدد من النقاط للتنافس على “البوديوم” في نهاية الموسم.