“السويدي إلكتريك” المصرية تخطّط لإطلاق استثمارات جديدة في الجزائر

تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار

كشفت شركة “السويدي إلكتريك” المصرية يوم الثلاثاء، إنها تخطّط لضخ استثمارات جديدة في الجزائر بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار. ضمن خططها لتوسيع استثماراتها في البلاد إلى قطاعات الإسكان والسياحة والزراعة.

وستضاف هذه الاستثمارات، حسب ما نقلته قناة “الشرق” المتخصّصة عن المدير العام لـ”السويدي إلكتريك الجزائر” مصطفى عوض الحلواني، إلى 3 مليارات دولار تعهّدت بها الشركة بموجب اتفاقيتين وقعتهما خلال معرض التجارة البينية الإفريقية في سبتمبر 2025.

وهو ما يرفع حجم التعهدات الاستثمارية للشركة المصرية في الجزائر إلى 4.3 مليار دولار. التي تُضاف بدورها إلى استثمارات قائمة بالفعل، تقدّر قيمتها بنحو نصف مليار دولار.

وذكر الحلواني أن “السويدي إلكتريك الجزائر”، بصدد استلام العقارات والأراضي من السلطات الجزائرية، لإطلاق المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال معرض التجارة البينية الإفريقية.