مذكرة تفاهم مع “السويدي إلكتريك” المصرية لإنجاز منشآت طاقوية في الجزائر

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزير الخارجية لجمهورية مصر العربية، السيد بدر عبد العاطي، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وشركة السويدي إلكتريك المصرية، وهذا بحضور كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، وسعادة سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لسونلغاز، والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، إلى جانب إطارات من الجانبين.

يأتي هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي ودعم الاستثمار في الجزائر، وتماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى توسيع آفاق الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة في مجالات الطاقة. كما يهدف إلى تعزيز التواجد الدولي لشركة سونلغاز في الأسواق الخارجية، وتعميق علاقاتها القارية في مجال الطاقة.

وقد وقع مذكرة التفاهم الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، السيد مراد عجال، والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، السيد أحمد السويدي، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين الشريكين، وإرساء آليات العمل المشترك لتحقيق أهدافهما في عدة مجالات استراتيجية تشمل:

تصنيع وتسويق المعدات الطاقوية ولاسيما ذات التوتر الجد عالي.

الهندسة وإنجاز المنشآت والبنى التحتية الطاقوية

الإجراءات المشتركة للتعامل مع الأسواق الخارجية

تبادل الخبرات والتدريب بين الكوادر الفنية في البلدين

وستُتابع عملية تنفيذ مذكرة التفاهم من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفين، والتي سيكون لها صلاحية دراسة فرص جديدة للتعاون بين الجانبين في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة هو تتويج للزيارة التي قام بها الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، إلى العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 08 إلى 10 فيفري 2025، حيث عقد خلالها اجتماعات مع عدد من المسؤولين المصريين والمتعاملين في مجال الطاقة، من بينهم مسؤولو شركة السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال الأسلاك والكابلات والملحقات والمنتجات الكهربائية، والهندسة، وإنشاء البنى التحتية الطاقوية، وحلول الهندسة والإنشاءات الرقمية.

تعتبر مذكرة التفاهم الموقعة اليوم خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر، وهي تؤكد مرة أخرى على قوة الشراكة بين البلدين في مجالات متعددة. كما تسلط الضوء على الدور الحيوي لشركة سونلغاز كمحرك رئيسي في تطوير صناعة الطاقة الكهربائية في المنطقة، مما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين ويعزز فرص الاستثمارات والتبادل التقني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.