السويدي اليكتريك تعزز مكانتها فى التصدير الى افريقا والعالم

قامت مؤسسة السويدى اليكتريك بتدشين اربع شحنات للكوابل الكهربائية الى اربع بلدان مختلفة

بوركينا فاسو، كوت دى ڤوار، ليبيًا وايطاليا.

علما ان هذة الشحنات ليست الشحنات الاولى الى هذة الدول حيث شرعت مؤسسة السويدى الى التصدير عدة مرات سابقة الى دول عديدة منها هذة الدول واضافت اليوم ليبيا الى مجموعة الدول التى تصدر اليها تماشيا مع اتجاة الدولة الجزائرية فى الاتجاه نحو تنمية الصادرات خارج المحروقات.

وتهتم مؤسسة السويدى بالسوق الليبى لكونه سواق متعطش للمنتجات الجزائرية ولما يربط الشعبين والدولتين من علاقات تاريخية على مدار التاريخ وبهذة الشحنة تكون مؤسسة السويدى قد فتحت الطريق نحو التصدير الى السوق الليبى وتعطى صورة مشرفة للمنتج الجزائرى لما تتمتع به الشركة من سمعة عالمية في مجال المهمات الكهربائية واحترام المواصفات القياسية العالمية مما يعزز الثقة فى المنتج الجزائري وهذا ما مكنها من الوصول الى العديد من الأسواق الافريقية والعالمية لتصبح مؤسسة السويدى نموذج مشرف للصناعة الجزائرية فى المحافل والأسواق العالمية.