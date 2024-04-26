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رياضة

السويد ترفض استخدام تقنية الفيديو

الشروق الرياضي
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السويد ترفض استخدام تقنية الفيديو
ح.م
حكم يلجأ إلى تقنية الفيديو قبيل إصدار القرار النّهائي.

أعلن اتحاد السويد لِكرة القدم في أحدث قرار له، عن رفضه استخدام تقنية الفيديو أو ما يُعرف بِاللّفظ المُختصر “فار”.

وقال رئيس اتحاد الكرة السويدي فريديريك فينفيلدت، إن هيئته تحترم قواعد الديموقراطية، لِأن بعض أندية البطولة المحلّية عارضت استخدام تقنية الفيديو. كما نقلته على لسانه صحيفة “تايمز” البريطانية في آخر تقرير لها بِهذا الشّأن.

ووفقا للمصدر، فإن البطولة السويدية هي المنافسة الوحيدة من أصل الدوريات الثلاثين الأعلى تصنيفا في أوروبا، التي لا يستخدم مسؤولوها تقنية الفيديو.

وبعد تجارب عديدة لِهذه التقنية، منح الاتحاد الدولي لِكرة القدم الضّوء الأخضر بِاستخدام “الفار” في عام 2018.

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