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العالم

السويد تستأنف مساعداتها للأونروا

الشروق أونلاين
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السويد تستأنف مساعداتها للأونروا

أعلنت السويد، السبت، أنها ستستأنف المدفوعات المعلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنحة قدرها 200 مليون كرونة (20 مليون دولار).

وقالت الحكومة السويدية إنها استأنفت التمويل بعد أن وافقت الأونروا على تعزيز الضوابط الداخلية وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى.

وذكرت ستوكهولم في بيان أنها “خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024 (40 مليون دولار)”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلف مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بمهمة تقييم الأونروا و”حيادها” السياسي.

وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون يورو إضافية (35 مليون دولار).

وعلى غرار دول عديدة أخرى، علّقت السويد مساعداتها للأونروا بعدما اتهم الاحتلال الصهيوني 12 من موظفي الوكالة أواخر جانفي الماضي بتأييد حركة حماس الفلسطينية.

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