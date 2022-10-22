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السويد تعيّن أصغر وزيرة في تاريخها

الشروق أونلاين
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السويد تعيّن أصغر وزيرة في تاريخها
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أصغر وزيرة في السويد

عيّن رئيس الوزراء المنتخب في السويد أولف كريسترسون،  رومينا بورمختاري (26 عاما) وزيرة للبيئة. لتكون الوزيرة الأصغر سنّا في تاريخ حكومات البلاد.

وخلفت بورمختاري، ذات الأصول الإيرانية، في مركز الوزيرة الأصغر، الوزيرة السابقة ذات الأصول البوسنية عايدة هادزياليتش، التي تولّت وزارة التعليم ما قبل الجامعي بين 2014 و2016، وعمرها 27 عاما.

ورومينا هي رئيسة جناح الشباب في حزب الشعب الليبرالي، وهي من مواليد ضواحي العاصمة ستوكهولم، لعائلة من أصل إيراني.

وكانت الوزيرة الشابة من أشدّ معارضي قرار رئيس الوزراء المنتخب حديثا، بالتحالف مع اليمين المتطرف، المتمثل في حزب ديمقراطيي السويد.

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