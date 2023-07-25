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الجزائر

السويد تُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق وتعرب عن تضامنها

الشروق أونلاين
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السويد تُعزي الجزائر في ضحايا الحرائق وتعرب عن تضامنها
ارشيف

تلقى وزير الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، اتصالا هاتفا من نظيره السويدي توبياس بيلستروم قدم خلاله خالص التعازي في ضحايا الحرائق  التي شهدتها الجزائر.

وحسب بيان للخارجية، فقد أعرب الوزير توبياس بيلستروم عن تضامن السويد ووقوفها إلى جانب الجزائر في هذا الظرف الأليم، مشيدا بعمق وثراء العلاقات التاريخية بين البلدين.

 رئيس الدبلوماسية السويدية شدد كذلك على العناية التي توليها بلاده لهذه العلاقات وتمسكها بتعزيزها وتنويعها بما يخدم تطلعات وطموحات البلدين الصديقين. يؤكد البيان.

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