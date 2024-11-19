السويد وفنلندا تستعدان للحرب!

اكتشف السويديون، يوم 18 نوفمبر 2024، كتيبا بعنوان "في حالة وقوع أزمة أو حرب" وذلك لإرشادهم إلى النصائح الفعالة في حالة اندلاع حرب.

اكتشف السويديون يوم أمس الإثنين، 18 نوفمبر، كتيبا في صناديقهم البريدية معنونا “في حالة وقوع أزمة أو حرب” وذلك لإرشادهم إلى النصائح الفعالة في حالة اندلاع حرب.

ووفقا لما تناولته تقارير إعلامية، نصت ديباجة الكتيب الأصفر المكون من 32 صفحة، والذي أعدته وكالة حكومية “لقد زاد التهديد العسكري ضد السويد وعلينا أن نستعد للأسوأ – هجوم مسلح.”

هذا التحذير كان موجها إلى حوالي 10 ملايين سويدي، ويحتوي في صفحاته مواقع الملاجئ في البلاد والتي يبلغ عددها 65000 ملجأ، ونصائح حول تخزين المياه والغذاء في المنزل، بالإضافة إلى توصيات للتعامل مع الهجمات الإلكترونية.

لدى جارتها فنلندا، لم يتم توزيع كتيبات للتحذير من الحرب وتوجيه التوصيات، لكن تم فتح موقع إلكتروني يحتوي نصائح للساكنة.

بالنسبة للسويد، مثل هذه التعليمات تم إرسالها 5 مرات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع الاجتياح الروسي لأوكرانيا أخذت الموضوع بجدية أكبر، ما جعلهما يلتحقان بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ويخشيان الآن توسع الصراع، خصوصا أنهما تشتركان في الحدود مع روسيا. فتشترك فنلندا في 1300 كيلومترا مع روسيا.