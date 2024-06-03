“السويقة”.. منصة إلكترونية لترويج السلع المحلية

توفر تنوع في المنتوجات والخدمات

في عصر يتسم بالتحوّل الرقمي السريع والتكنولوجيا المتقدمة، برزت عدة تطبيقات ذكية، لتسهيل الحياة اليومية للجزائريين، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، والبحث عن منصات سهلة الاستخدام، تسمح لهم بالتسوّق بكل راحة.

ويعتبر تطبيق “السويقة” واحد من بين المنصات الرائدة في مجال التجارة الرقمية، وهو عبارة عن سوق إلكتروني، يوفر عدد من المنتجات للبيع، كما يفتح المجال لتسويق السلع والخدمات المحلية بطريقة سهلة وذكية.

وكشف مسؤول المنصة لـ”الشروق”، أن التطبيق يعيد تعريف مفهوم التجارة الإلكترونية في الجزائر، منذ إطلاقه في أكتوبر 2023، أين استطاع التطبيق أن يحقق نجاحا غير مسبوق، ليصبح الوجهة الأولى لملايين المستخدمين الباحثين عن تجربة تسوق آمنة وسهلة.

وأكد المتحدث، أن المنصة حققت انتشارا واسعا في فترة قصيرة، حيث يستخدمه حاليا أكثر من 1.5 مليون شخص، ويستقبل أزيد من 40 ألف زائر يوميا، مشيرا إلى أن هذا النمو السريع يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستخدمون في التطبيق، والذي يعرض أكثر من ألف إعلان مجاني يوميا.

وقال المسؤول عن التطبيق، إن استخدام التقنيات الحديثة عززت الأمان والشفافية لدى زبائنه، إذ أصبحت أكبرت منصة إلكترونية لترويج السلع المحلية، وتعتمد “السويقة” على أحدث التقنيات لضمان تجربة مستخدم سلسة وآمنة، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المتصفحين، وتقديم توصيات مخصصة لهم، كما يعتمد على تقنية “بلوكتشين” لضمان الأمان والشفافية في المعاملات، وإستراتيجيات تسويقية متقدمة تشمل الإعلانات الرقمية والتسويق عبر المؤثرين.

وأضاف المتحدث موضحا، أن المنصة تساهم في الجمع بين البائع والزبون، كما تلعب دورا مهما في دعم حركية الاقتصاد المحلي وتشجيع التجارة الداخلية، إذ يقدم التطبيق فرصا هائلة للتجار المحليين، من أجل عرض سلعهم للزبائن مباشرة وخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر خدمات عديدة منها عروض العمل بالشركات الخاصة، إلى جانب منح الفرصة لربات البيوت من أجل تسويق نشاطهن وحرفهن المنزلية للزبائن مباشرة.

ويطمح المتحدث إلى استحواذ “السويقة” على 30 بالمائة من سوق التجارة الإلكترونية في شمال إفريقيا مستقبلا، قائلا إن ذلك يعتمد على مهارة فريقه المتكون من مطورين وخبراء في الأمان السيبراني، ومتخصصين في التسويق الرقمي.

وأفاد في الأخير، أن العالم يشهد في الوقت الحالي تحوّلا رقميا غير مسبوق، يقف تطبيق “السويقة” كعلامة فارقة في مجال التجارة الإلكترونية في الجزائر، بأرقام تثبت النجاح وابتكارات تعزز الثقة.