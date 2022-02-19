-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
السيارات!
باقي بوخالفة
2022/02/19
77
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الجزائر مع بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية
بالتفاصيل.. 9 شروط للاستفادة من منحة البطالة
زيادات في أجور موظفي التربية تصل إلى 9 آلاف دج
الرئيس تبون يُستقبل من قبل أمير قطر
الإطاحة بشبكة دولية لتهريب الكوكايين بالعاصمة
رخصة استثنائية لمواصلة إدماج عقود ما قبل التشغيل
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بريد الجزائر: 3 وثائق فقط من أجل فتح حساب جاري
2022/02/17
منحة البطالة: وزير العمل يكشف عن موعد بداية التسجيل
2022/02/18
أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. خارطة طريق مشتركة لتسريع المشروع
2022/02/17
ممثل السياسة الخارجية الأوروبي: وقف ضخ الغاز الجزائري عبر المغرب لن يؤثر على الإمدادات
2022/02/17
Algérie Poste: 3 documents pour ouvrir un compte CCP
2022/02/19
الرأي
المزيد
أوكرانيا: هل يخدعنا الغرب مرة أخرى؟
محمد سليم قلالة
2022/02/19
جناية “الشّيتة” على الأفراد والأمّة
جمال غول
2022/02/19
الفصائل الفلسطينية.. ثقافة قبول النقد جزءٌ من التحرير
بن عجمية بوعبد الله
2022/02/19
كيلٌ بمكيالين بين الأندية الجزائرية
ياسين معلومي
2022/02/19
صلاة الاستسقاء محلّ جدل!
نبيل عاشور
2022/02/19