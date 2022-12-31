السيارات أقل من 3 سنوات.. هذه هي قيمة رسوم الجمركة

صدر في الجريدة الرسمية تعديل يتعلق بقيمة رسوم جمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية التي تقل عن 3 سنوات ضمن قانون المالية 2023.

وجاء في العدد الـ 89 للجريدة الرسمية أنه تم تعديل أحكام المادة 110 من القانون 19-14 الصادر في ديسمبر 2019 والمتضمن قانون المالية 2020 والتي صدرت على النحو التالي:

1- يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين بنزين وكهرباء التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات، والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.

2- تتم جمركة هذه السيارات مع دفع مجموع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، كما يأتي :

– 80 بالمائة تخفيض من مجموع الرسوم على استيراد السيارات الكهربائية وبالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) :

– تخفيض 50% من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم على السيارات التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800سم3،

– 20 بالمائة تخفيض من مجموع الرسوم على استيراد السيارات التي يفوق محركها 1800 سم.

وفي نوفمبر 2022، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على نص قانون المالية لسنة 2023 الذي حمل جملة من التعديلات مع إدراج مواد جديدة في ملف السيارات.

تم اعتماد تخفيضات جمركية على السيارات المستعملة لجميع المواطنين، وكذلك تخفيضات على استيراد السيارات الجديدة لذوي الحقوق.

وفيما يتعلق بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة اسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) بـ 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.