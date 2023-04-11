السيارات الجديدة.. انطلاق مرحلة الاستيراد الموسع

باخرة أخرى ترسو بميناء مستغانم بـ209 سيارة "فيات"

تواصل علامة “فيات” الإيطالية توريد السيارات الجديدة إلى السوق الجزائرية، من خلال باخرة أخرى ينتظر أن ترسو، بميناء مستغانم، ما يؤشر على دخول مرحلة الاستيراد الواسع للمركبات وزيادة المعروض في السوق الوطنية.

وحسب ما أفادت به مصادر على صلة بملف تسويق سيارات فيات في الجزائر لـ”الشروق”، فإن الباخرة “شيبر-Shipper Ro/Ro” التي تحمل علم فنلندا، سترسو بميناء مستغانم، الأربعاء، وعلى متنها 209 سيارة من طراز “فيات 500” قادمة من إيطاليا.

وتأتي هذه العملية بعد 3 أيام فقط من رسوّ أخرى مماثلة بميناء مستغانم، الذي شهد دخول 413 مركبة من علامة فيات طراز “تيبو” على متن باخرة “سردينيا فيرا” الإيطالية، ستوجه للتسويق بوكلاء متواجدين خصوصا بغرب البلاد، وهو الموضوع الذي أشارت إليه “الشروق” الخميس الماضي.

ويستشف من هذه الخطوة، أن عمليات جلب السيارات الجديدة من طرف العلامة الإيطالية التابعة للمجمع العالمي “ستيلانتيس”، قد دخلت مرحلة الاستيراد الواسع فعليا من خلال العمليات المتكررة عبر ميناء مستغانم ولكن أيضا عبر ميناء جن جن بجيجل، ما سيكون له أثر على المعروض في السوق.

وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن عقود النقل البحرية تبرم في الغالب خلال كل ثلاثي، وفيما يخص الثلاثي الفارط جرى توقيع عقوده في ديسمبر الماضي، لذلك لم تكن هناك عمليات واسعة لجلب المركبات، وأيضا بالنظر لكون الإعلان عن دخول علامة فيات رسميا إلى السوق كان في 19 مارس واستقبال طلبيات التسويق كان في 21 من الشهر نفسه، أي أياما قليلة قبل نهاية الثلاثي الأول.

ووفق المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، فإن عمليات استيراد المركبات الجديدة ستتوسع بشكل لافت خلال الثلاثي الثاني وسترتفع وتيرة دخولها عبر الموانئ، خصوصا بدخول ميناء جن جن بجيجل على الخط الذي يمكنه استقبال 6 آلاف سيارة دفعة واحدة في حال توفر الكمية لدى المُصنّع طبعا، وهو الوحيد عبر كافة موانئ الجزائر الذي يمكنه استقبال هذا العدد من السيارات من خلال بواخر عملاقة.

وبحسب مسؤولي مجمع “ستيلانتيس”، يتوقع دخول 50 ألف مركبة من علامة فيات إلى السوق الجزائرية خلال العام الجاري، يضاف لها عدد غير معلوم من علامتي “جاك” الصينية و”أوبل” الألمانية، فضلا عن المركبات التي يستوردها الأفراد في إطار رخص المجاهدين وأيضا بصيغة السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.

وسبق للرئيس المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات حسان خليفاتي، أن توقع دخول نحو 150 ألف مركبة جديدة للجزائر خلال العام الجاري، بمختلف صيغ الاستيراد.