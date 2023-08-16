“السياسي” بشعار الفوز والتألق قبل موقعة “سوسة”

ش. قسنطينة – النجم الساحلي التونسي الجمعة بداية من 20.00

يعود شباب قسنطينة إلى الواجهة القارية بعد غياب دام قرابة 4 سنوات عن المنافسة، وذلك بمواجهة النجم الساحلي التونسي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، سهرة الجمعة، على ملعب الشهيد “محمد حملاوي” في قسنطينة، في مباراة “داربي” قوية مفتوحة على كل الاحتمالات يديرها الحكم المصري إبراهيم نور الدين، بمساعدة مواطنيه، أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي، في حين سيكون محمد معروف حكما رابعا.

ويعوّل مدرب الفريق، اليامين بوغرارة، على تعداد الموسم الكروي الفارط للإطاحة ببطل تونس، النجم الساحلي، في اللقاء الذي سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات، بالنظر إلى طابع “الداربي” الذي يميّز الموعد، علما أن بوغرارة الذي اشتكى مرارا من التعداد بسبب عدم تأهيل المستقدمين الجدد سيضطر حتما إلى الاعتماد على تشكيلة أساسية مكوّنة من لاعبي الموسم الفارط، إلى غاية رفع الحظر عن الفريق ومن ثم تأهيل العناصر الجديدة، الذي قد يكون في لقاء الإياب في “سوسة” بتاريخ 26 أوت، غير أن العمل الفني والبسيكولوجي الذي باشره الحارس الدولي الأسبق منذ الاستئناف المبكر للتحضيرات من شأنه أن يؤتي أكله، أمام ممثّل الكرة التونسية الذي لا يبدو في أحسن أحواله بسبب المشاكل التي عرفها خلال نهاية الموسم برحيل فوزي البنزرتي وتعويضه بعماد بن يونس، الذي ورث عديد المشاكل رغم إنهائه الموسم بطلا لتونس، لكن عدم رفع الإيقاف الدولي عن الانتداب سيجر التقني التونسي إلى الاعتماد هو الآخر على لاعبين من الموسم الفارط، وهو ما حدث في الودية الأخيرة أمام ميلان أسي الإيطالي، بعدما قسا الأخير برباعية نظيفة على زملاء الحارس علي الجمل الذي سيكون الرقم واحد في تشكيلة بن يونس غدا، إلى جانب رباعي الدفاع المكوّن من الجلاصي، الخميري، بن علي والبريقي، لنجد في خط الوسط جاك مبي وأسامة عبيد وصومايلا سيديبي، في حين سيقود الهجوم كل من يوسف العبدلي وياسين الشماخي وأصيل الجزيري.