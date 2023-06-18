السياقة في أوقات الحر القصوى.. هذه نصائح الدرك الوطني  

قدمت مصالح الدرك الوطني جملة من النصائح للسائقين الذين يضطرون إلى التنقل في أوقات الحر القصوى.

وقالت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحة “طريقي”، عبر الفيسبوك إن درجات الحرارة العالية قد تتسبب في إصابة قائد السيارة بالتوتر والضغط العصبي حيث تزداد سرعة ضربات القلب مع زيادة إفرازات العرق فضلا عن العصبية الشديدة.

وأضافت قيادة الدرك أن ذلك يترتب عليه أيضا فقدان قائد السيارة لتركيزه وعدم قدرته على اتخذا القرار السليم، مما يعزز من فرص ارتكابه لأخطاء جسيمة تترتب عليها عواقب وخيمة.

على هذا الأساس تنصح قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق بمايلي:

1- تجنب قدر الإمكان السياقة في أوقات الحر القصوى.

2- ضرورة تهوية السيارة قبل الانطلاق، وخصوصا بعد ركنها لمدة معرضة لأشعة الشمس.

3- استعمال مكيف المركبة، إن وجد.