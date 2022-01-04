السياقة في الضباب.. 20 نصيحة من الحماية المدنية

دعت مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، السائقين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الانتشار الكثيف للضباب.

وأكدت مصالح الحماية عبر صفحتها على فايسبوك أن عدة ولايات من الوطن تشهد تشكل ضباب كثيف في الصباح و في المساء، داعية مستعملي الطرق إلى:

تخفيض السرعة وتجنب تغيير المسارات .

لاتقوموا بالتجاوزات.

راقب التغيرات الجوية واستمع وشاهد نشرات الاحوال الجوية عبر مختلف وسائل الاعلام الرسمية .

يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية لتدني الرؤية الافقية في بعض مناطق أين يكثر الضباب.

تأكد من نظافة الزجاج والشبابيك والمرايا في السيارة قبل الانطلاق في رحلتك حرصا على تعزيز الرؤية.

في حال انعدام الرؤية وتعذر امكانية القيادة، من الافضل ايقاف المركبة خارج الطريق بعيدا عن حركة السير.

اترك مسافة كافية بينك وبين المركبات التي امامك.

خفض من سرعتك عند الدخول في منطقة ضبابية ولا تشغل الاشارات التحذيرية مطلقا.

في حال كنت تنوي الاستمرار في القيادة، من الأفضل تشغيل المصابيح الأمامية المنخفضة أو مصابيح الضباب لتفادي إثارة ارتباك السائقين الآخرين.

لاتتجاوز السيارة التي امامك الا عند الضرورة في حالات تدني الرؤية.

تأكد من نظافة الزجاج والشبابيك والمرايا في السيارة قبل الانطلاق في رحلتك حرصا على تعزيز الرؤية.

وفي حال كان الطقس ضبابيا، اترك الزجاج مفتوحا بشكل جزئي واستخدم جهاز إزالة الضباب عن الزجاج والماسحات لتنظيف.

اذا اضطررت للتوقف، لا توقف سيارتك الى جانب الطريق، بل في مكان آمن مع تشغيل الاشارات التحذيرية.

عدم استخدام الإشارات التحذيرية للمركبة إلا في الحالات الطارئة والاكتفاء بضوء المصابيح المنخفض.

الاسترشاد بالعلامات الأرضية للطريق تساهم في القيادة الآمنة اثناء حالات تقلبات الطقس.

الحرص على عدم السرعة في قيادة المركبة، حتى إذا عاد الوضع إلى صورته الطبيعية في تلك الأجواء مع انقشاع الضباب.

حفظا على سلامتكم يرجى من اولياء الأمور تأخير الرحلات الخارجية اثناء الاحوال الجوية السيئة.

خفّف السرعة في حال التدني الشديد للرؤية وحاول ألا تزيد سرعتك عن 10 إلى 20 كيلومترا في الساعة.

في حال لم تتمكن من العثور على موقف أو مدخل للسيارات أو أي مكان آمن آخر لتركن سيارتك فيه، توجه إلى أبعد نقطة ممكنة في جانب الطريق وبعد ركن السيارة أطفئ كافة المصابيح باستثناء مصابيح الإنذار واضبط الكابح اليدوي.

لا تترجل من السيارة إلا في حال العثور على مسار واضح يؤدي إلى مكان أكثر أمانا، فتدني الرؤية يشكل خطرا على المشاة كما يشكل خطرا على السائقين.

إذا كنت من المشاة أو من راكبي الدراجات الهوائية، استخدم الملابس العاكسة للضوء أو ذات الألوان البارزة التي يمكن رؤيتها بسهولة أثناء الأجواء الضبابية.

الدرك الوطني: 7 نصائح للسياقة خلال انتشار الضباب

وسابقا، حذرت مصالح الدرك الوطني، مستعملي الطرقات من خطورة السياقة بسبب الانتشار الكثيف للضباب على المدن الساحلية، والجليد بالمدن الداخلية.

وقالت مصالح الدرك عبر صفحتها على فايسبوك أن جل المدن الساحلية تعرف ضبابا خلال الأيام الأخيرة، في حين تعاني المدن الداخلية من الجليد خاصة الهضاب العليا، داعية مستعملي الطرق إلى: