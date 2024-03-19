-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
السياقة في رمضان
باقي بوخالفة
2024/03/19
28
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هذا عدد المصلّين في جامع الجزائر يوم الجمعة الماضية
283 حادث مرور في جانفي تسبب في وفاة 44 واصابة 485
“هدفنا إنجاح موسمي حج وصيف 2024”
القضاء يحقق في ملفات المعاقين عقليّا
إحصاء 8 آلاف من حملة الماجستير والدكتوراه الأجراء
فتح كافة محلات مطار هواري بومدين قريبًا
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
قضية “فتاة الشروق”.. تسجيل صوتي لها قبل وفاتها تنصح فيه بقراءة سورة يس
2024/03/18
هذه شروط الترقية على أساس الشهادة بالوظيفة العمومية
2024/03/18
بالتفاصيل والأسماء.. تغييرات على رأس أقسام الجوية الجزائرية!
2024/03/17
بريد الجزائر: هذا أعلى مبلغ يمكن سحبه بواسطة الصك البريدي
2024/03/17
الجزائر تقتطع بطاقة الدخول إلى نادي كبار الطاقة الشمسية
2024/03/17
الرأي
المزيد
خير الزّاد.. ما حظّك منه؟
سلطان بركاني
2024/03/19
لا تحقرنّ من الذنوب صغيرا!
خير الدين هني
2024/03/19
اغتيال “المبحوح” و”البنا”.. الصهاينة ينهزمون سياسيا!
محمد سليم قلالة
2024/03/19
أجراس الهزيمة تُقرع في “إسرائيل”
حسين لقرع
2024/03/19
رمضان شهر التقوى
علي محمد الصلابي
2024/03/19