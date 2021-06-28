السيتي لن يبيع محرز ومفاجآت قد تحدث قبل نهاية الميركاتو

صحفي إيطالي يكشف الجديد في قضية النجم الجزائري

لا زال ملف الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، يشغل بال جماهير النادي السماوي ووسائل الإعلام البريطانية والأوروبية، بعد تضارب الأنباء بخصوص بقاء قائد المنتخب الجزائري من عدمه مع كتيبة غوارديولا، سواء ببيع عقده أو إدراجه في صفقة تبادلية كبيرة.

وتحدث الصحفي الإيطالي الموثوق في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، عن وضعية النجم الجزائري وأكد بأن إدارة المان سيتي والمدرب، بيب غوارديولا، غير متحمسين لبيع رياض محرز خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه لم يستبعد حدوث مفاجأة قبل غلق سوق التحويلات الصيفية شهر أوت المقبل، وقال رومانو في تصريحات لقناة الإعلامي البريطاني، دون روبي، على “اليوتوب”، تعليقا على وضعية النجم الجزائري بعد الأخبار التي ربطته بمغادرة المان سيتي: “غوارديولا مستعد للإبقاء على محرز في صفوف الفريق”، مضيفا: “معلوماتي تشير إلى أنه لا توجد أي نيّة لمانشستر سيتي للتخلص من محرز حاليا”.

وتابع: “سنرى ماذا سيحدث بخصوص الصفقات التبادلية هذا الصيف”، في إشارة إلى إمكانية توظيف الدولي الجزائري في صفقة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي، قبل أن يضيف: “أتوقع حدوث صفقات تبادلية بين الأندية الكبيرة في وقت متأخر من هذا الصيف، شهر أوت المقبل”، ما يعني بأن رومانو لا يستبعد أن يدخل قائد منتخب الجزائر في أكبر الصفقات هذا الصيف.

إلى ذلك، يبقى نادي أرسنال أكثر الأندية المهتمة بضم رياض محرز، رغم أن النادي اللندني لم يتأهل حتى للمشاركة في مسابقة اليوروباليغ الموسم المقبل، وهو يراهن على النجم الجزائري للعودة إلى المنافسة في الدوري الانجليزي الممتاز بعد النتائج المخيّبة في المواسم الماضية.