“السيتي” يستبعد بيع محرز لتمويل صفقتي غريليتش وكين

ظهر بالقميص الجديد للنادي وأكد بقاءه

استبعدت تقارير إعلامية انجليزية إقدام نادي مانشيستر سيتي على بيع الدولي الجزائري، رياض محرز، من أجل تمويل صفقتي ضم الدوليين الإنجليزيين، هاري كين مهاجم نادي توتنهام ولاعب أستون فيلا جاك غريليتش.

وبحسب ذات المصادر، فإن “السيتي” يريد التوقيع مع كل من كين وغريليتش قبل انقضاء فترة التحويلات الصيفية، وقد يضطر إلى دفع حوالي 175 مليون جنيه إسترليني إلى 215 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أنه من الممكن جدا مغادرة الثنائي البرازيلي غابرييل خيسوس والبرتعغالي بيرناردو سيلفا، من أجل تمويل هاتين الصفقتين، دون الإشارة إلى الدولي الجزائري رياض محرز ولا حتى الدولي الإنجليزي الآخر رحيم ستيرلينغ.

وكانت صحيفة “ديلي مايل” الإنجليزية، قد كشفت عن تواجد اسم محرز، رفقة زميله الإنجليزي ستيرلينغ، على رأس قائمة لاعبي مانشستر سيتي المغادرين هذا الصيف، مؤكدة في مقال مطول لها وصفته بالحصري، أن التقني الإسباني بيب غوارديولا يخطط لعصر جديد من الهيمنة، كما أن إدارة الفريق تبحث التخلص من أعبائها المادية، هذا الصيف، ما استوجب منها التفكير في بيع بعض الركائز.

من جانبه، لا يرى محرز نفسه يغادر “السيتي” في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن النادي يوفر جميع شروط النجاح التي يتمناها أي لاعب. وأكد الدولي الجزائري تمسكه بالبقاء مع بطل إنجلترا متمنيا في الوقت ذاته الفوز بالمزيد من البطولات معه، وقال في هذا السياق: “لا أفكر بتجربة بطولة دوري جديدة، فأنا أحب إنجلترا والكرة الإنجليزية رائعة، لا أريد الرحيل، ما زالت لدي أهداف أسعى لتحقيقها”.

وظهر محرز مؤخرا بالقميص الجديد لمانشيستر سيتي، في صورة تؤكد بقاء الدولي الجزائري على الأقل لموسم آخر في النادي الإنجليزي.

وظفر جناح ليستر السابق بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو مع السيتزنس منذ انتقاله إليه عام 2018، كما وصل الفريق إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا بقيادة المدرب جوسيب غوارديولا، إلا أن خسره أمام جاره تشيلسي بهدف دون رد.

ويتطلع محرز لتأكيد أحقيته بالمشاركة أساسيا مع سيتي الموسم القادم بعدما نجح في فرض نفسه على حساب رحيم ستيرلينغ في المراحل الأخيرة من الموسم المنصرم.