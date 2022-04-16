“السيتي” يقرر الاحتفاظ بمحرز وينتظر رده

بطلب من "الفيلسوف" غوارديولا

قرّر نادي مانشستر سيتي الانجليزي الاحتفاظ بالدولي الجزائري رياض محرز، بطلب من المدرب بيب غوارديولا، الذي منح “الضوء الأخضر” لإدارة الفريق لمباشرة مفاوضات تمديد عقد قائد المنتخب الوطني، في القريب العاجل.

وينتهي عقد محرز مع النادي الانجليزي في جوان 2023، في وقت أبدت عديد الأندية الأوروبية اهتمامها بضم اللاعب الجزائري إلى صفوفها خلال هذه الصائفة، أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان.

وكشف موقع “سيتي إكسترا” المختص بأخبار مانشستر سيتي، عن تطوّر جديد يتعلق بمستقبل محرز، وهو منح الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق الضوء الأخضر للإدارة لتوقيع عقد جديد مع قائد المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن إدارة مانشستر سيتي لا تزال تنتظر رد محرز، حتى يوقع على عقده الجديد، وسط شكوك ومخاوف بشأن مستقبله القريب.

وأوضح ذات المصدر أن “السيتي” يستهدف في الفترة القليلة المقبلة تجديد عقود الثلاثي محرز والبرازيلي غابرييل جيسوس ورحيم سترلينغ، لكن الأولوية بالنسبة لغوارديولا، الملقب بـ”الفيلسوف”، تبقى ضمان الإبقاء على الدولي الجزائري.

وكانت ّإدارة النادي الانجليزي، قد نجحت في تمديد بعض عقود لاعبيها، بعدما وافق كل من جون ستونز، ورودري، وجواو كانسيلو، وروبن دياس، وكيفين دي بروين، على التجديد مع الفريق.

وينتظر أن تحسم المفاوضات في الفترة القليلة المقبلة على أن يوقع محرز على عقود تجعله يستمر مع السيتي لما بعد صيف 2023 وبراتب أعلى من الذي يحصل عليه حاليا، والذي يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويقدم محرز مستويات رائعة مع السيتي هذا الموسم، حيث ساهم في تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فضلا عن وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ويحتل محرز، البالغ من العمر 31 عاما، صدارة ترتيب هدافي مانشستر سيتي في كل البطولات خلال الموسم الحالي.

وسيكون محرز أمام تحد كبير في نصف نهائي رابطة الأبطال، من أجل فك عقدة الأندية الاسبانية خلال مواجهة ريال مدريد، حيث شارك الدولي الجزائري منذ بداية مشواره الاحترافي، وتذوقه لطعم المنافسات الأوروبية مع ليستر سيتي وبعدها مع مانشسر سيتي، في 7 مباريات أمام فرق “الليغا”، ولكن إحصائياته فيها كانت مخيبة.

وعجز صاحب القدم اليسرى خلال ملاقاة كل من أتليتيكو مدريد “4 مرات”، أشبيلية “مرتين” وريال مدريد “مرتين”، في الوصول إلى شباكهم، رغم أنه يتميز في العادة بفعالية أكبر في “التشامبيونزليغ” مقارنة بـ”البريميرليغ” وبصفة خاصة منذ وصوله للفريق السماوي. جدير بالذكر أن محرز سجل 6 أهداف خلال 10 مباريات برابطة الأبطال هذا الموسم، فيما أحرز بكافة البطولات 22 هدفا وصنع 7 أخرى.