السيدة الأولى لأوكرانيا بالزي العسكري في واشنطن

ظهرت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، بزي عسكري باللون الأخضر الكلاسيكي أثناء جولة من الاجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن، وهو الزي الذي يعتمده زوجها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن السيدة زيلينسكا التقت يوم الاثنين بوزير الخارجية أنطوني بلينكين، وأنها أجرت محادثات مع السيدة الأولى جيل بايدن يوم الثلاثاء.

وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أنه من المقرر أن تلقي السيدة زيلينسكا ملاحظات للمشرعين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن السيدة زيلينسكا ليس لديها حقيبة رسمية في الحكومة الأوكرانية، فإن زيارتها تشير إلى الدفع المتزايد من قبل كييف لطلب المزيد من المساعدة العسكرية والدعم السياسي مع اقتراب الأزمة الروسية الأوكرانية من خمسة أشهر.

وخاطب زوجها، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الكونجرس في مارس، وضغط من أجل المزيد من المعدات العسكرية .

يذكر أن السيدة زيلينسكا درست الهندسة المعمارية في الكلية، لكنها عملت كاتبة سيناريو كوميدية، بما في ذلك زيلينسكي، الذي كان ممثلًا كوميديًا مع برنامج تلفزيوني شهير قبل أن يفوز بالرئاسة في عام 2019.