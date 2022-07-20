-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات شرقية وجنوبية
جواهر

السيدة الأولى لأوكرانيا بالزي العسكري في واشنطن

سمية سعادة
  • 616
  • 0
السيدة الأولى لأوكرانيا بالزي العسكري في واشنطن
أرشيف

ظهرت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، بزي عسكري باللون الأخضر الكلاسيكي أثناء جولة من الاجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن، وهو الزي الذي يعتمده زوجها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.   

وقال البيت الأبيض إن السيدة زيلينسكا التقت يوم الاثنين بوزير الخارجية أنطوني بلينكين، وأنها أجرت محادثات مع السيدة الأولى جيل بايدن يوم الثلاثاء.

وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أنه من المقرر أن تلقي السيدة زيلينسكا ملاحظات للمشرعين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن السيدة زيلينسكا ليس لديها حقيبة رسمية في الحكومة الأوكرانية، فإن زيارتها تشير إلى الدفع المتزايد من قبل كييف لطلب المزيد من المساعدة العسكرية والدعم السياسي مع اقتراب الأزمة الروسية الأوكرانية من خمسة أشهر.

وخاطب زوجها، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الكونجرس في مارس، وضغط من أجل المزيد من المعدات العسكرية .

يذكر أن السيدة زيلينسكا درست الهندسة المعمارية في الكلية، لكنها عملت كاتبة سيناريو كوميدية، بما في ذلك زيلينسكي، الذي كان ممثلًا كوميديًا مع برنامج تلفزيوني شهير قبل أن يفوز بالرئاسة في عام 2019.

مقالات ذات صلة
طبيبة روسية توضح كيف يختار البعوض ضحاياه

طبيبة روسية توضح كيف يختار البعوض ضحاياه

مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن لأسباب دينية (فيديو)

مغنية إسرائيلية تُحرج بايدن لأسباب دينية (فيديو)

كافأ والدته بعد تخرجه من الجامعة بحمل الحطب.. والسبب! (فيديو)

كافأ والدته بعد تخرجه من الجامعة بحمل الحطب.. والسبب! (فيديو)

هذه أبرز التطورات في قضية رجل الأعمال الفرنسي المتحرش بالمغرب

هذه أبرز التطورات في قضية رجل الأعمال الفرنسي المتحرش بالمغرب

منها الشخير والتوتر.. 10 أعراض صحية لا يجب على المرأة تجاهلها! 

منها الشخير والتوتر.. 10 أعراض صحية لا يجب على المرأة تجاهلها! 

السطو على كل ما هو جزائري متواصل.. التوائم الحاصلات على البكالوريا مغربيات!

السطو على كل ما هو جزائري متواصل.. التوائم الحاصلات على البكالوريا مغربيات!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد