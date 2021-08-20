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رياضة

السيراليوني كي كامارا: كنتُ أتمنّى فوجا لا يضمّ الجزائر بطلة إفريقيا

علي بهلولي
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السيراليوني كي كامارا: كنتُ أتمنّى فوجا لا يضمّ الجزائر بطلة إفريقيا

وصف اللاعب الدولي السيراليوني كي كامارا المنتخب الوطني الجزائري بِالمنافس الشرس، الذي يصعب منازلته والتفوّق عليه.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 11 من جانفي 2022، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون. ضمن فوج يضمّ أيضا كوت ديفوار وغينيا الإستوائية.

وقال كي كامارا: “وقوعنا في فوج يضمّ الجزائر معناه أن مجموعتنا صعبة، لأن منتخبها يحوز مستوى فنيا تجاوز حدود القارة الإفريقية وبلغ صداه الآفاق العالمية. لكن اللّعب ضد الأفضل يُفيدنا لاحقا”.

وارتدى كي كامارا (36 سنة) زيّ منتخب سيراليون في 33 مباراة دولية، منذ عام 2008. وسجّل 6 أهداف.

وأضاف كي كامارا في أحدث تصريحات أدلى بها لِموقع “الكاف”: “كنت أتمنّى ألا يكون منتخبنا الوطني السيراليوني في مجموعة تضمّ فريقا مثل الجزائر، الذي يبقى الأقوى من الناحية النظرية في الفوج الخامس”.

وينشط المهاجم السيراليوني المخضرم كي كامارا في فريق  هلنسكي الفنلندي، الذي انضمّ إليه في جويلية الماضي.

واختتم كي كامارا تصريحاته قائلا إن منتخبه الوطني السيراليوني سيبذل أقصى المجهودات، لِبلوغ ثمن نهائي “كان” 2022.

وسبق لِسيراليون أن واجهت المنتخب الوطني الجزائري في دور المجموعات لـ “كان” جنوب إفريقيا 1996، وانهزمت بِثنائية نظيفة من توقيع المهاجم علي مصابيح.

وشاركت سيراليون مرّتَين في نهائيات كأس أمم إفريقيا: نسخة 1994 (تونس) وطبعة 1996، وتجمّدت مشاركتها في الدور الأوّل.

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