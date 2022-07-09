السير بسرعة مفرطة كم يوفر لك من وقت؟.. مصالح الدرك توضح

يعتقد الكثير من السائقين أن زيادة السرعة أثناء القيادة تجعلهم يصلون إلى وجهتهم في وقت أقل، لكن قيادة الدرك الوطني فندت هذا الاعتقاد بجملة من التوضيحات.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية أكدت مصالح الدرك بأن السرعة لا توفّر الّا القليل من الوقت، بينما يتم استهلاك الكثير من الوقود والأخطر من ذلك هو تعريض حياة السائق وحياة غيره للخطر.

ونوهت المصالح ذاتها بأن السياقة بسرعة 130 كلم/سا بدلاً من 110 كلم/سا، تكسب السائق 6 دقائق ونصف فقط لكل 100 كلم.

أما من حيث استهلاك الوقود، ففي مسافة 100 كلم مع سيارة تستهلك 5 لترات لكل 100 كلم، يتم انفاق 50٪ من الوقود عند السفر بسرعة 120 كلم/ سا بدلاً من 90 كلم/سا.

وأشارت كذلك إلى تأثير السياقة بسرعة على مجال الرؤية للسائق، حيث أن مجال الرؤية ينخفض مع زيادة السرعة (مع مراعاة حدّة البصر للسائق، الظروف المناخية، الاضاءة، الطريق، حركة المرور والمركبة):

1- مجال الرؤية عند القيادة بسرعة 40 كلم/سا هو 100°

2- مجال الرؤية عند القيادة بسرعة 70 كلم/سا هو 75°

3- مجال الرؤية عند القيادة بسرعة 100كلم/سا هو 45°

4- مجال الرؤية عند القيادة بسرعة 130كلم/سا هو 30°

وأضافت مصالح الدرك أن “الفارق بين الوقت الذي ترى فيه العائق والوقت الذي تبدأ فيه في الضغط على الفرامل، يبلغ 01 ثانية كحد أدنى”. مشيرة إلى أن مسافة التوقف تتناسب طرديا مع السرعة.

1- 42 متر، عند السير بسرعة 50 كلم/سا

2- 100 متر، عند السير بسرعة 90 كلم/سا

3- 167 متر، عند السير بسرعة 130 كلم/سا