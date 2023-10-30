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السيسي لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها

الشروق أونلاين
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السيسي لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها
ح.م
السيسي وبايدن في لقاء سابق

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، أن مصر  لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي مع السيسي حسب بيان الرئاسة المصرية، حيث أن الرئيسين ناقشا “مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي”.

كما أكد السيسي على “موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة”.

وذلك “لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة”، حيث “توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام”.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي “رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معربًا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة”، حسب الرئاسة المصرية.

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