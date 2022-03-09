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السيسي لبوتين: مصر مستعدّة لدعم مساعي تسوية الأزمة الأوكرانية

الشروق أونلاين
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السيسي لبوتين: مصر مستعدّة لدعم مساعي تسوية الأزمة الأوكرانية

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعداد مصر لدعم كافة المساعي الدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي يوم الأربعاء مع بوتين، حسب ما ذكره المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.

وتبادل السيسي مع نظيره الروسي “الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية. حيث أكد الرئيس المصري ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا. والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين”.

وعبّر السيسي لمحدّثه  عن “استعداد مصر لدعم هذا التوجّه. من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد. سواء ثنائياً، أو على الصعيد متعدد الأطراف”، وفق ما ذكره المصدر.

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