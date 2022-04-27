السيسي: لم أخن محمد مرسي (فيديو)

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إنّ الأحداث التي تعرضها حلقات مسلسل “الاختيار 3” حقيقية، وتوثّق فترة حكم جماعة الإخوان للبلاد.

“ولم يكن هناك أيّ تآمر أو خيانة ضد الرئيس الراحل محمد مرسي”، وفقا لحديث السيسي في خلال مأدبة إفطار جماعية، في سياق تأكيد “ولائه لمؤسسات الدولة” آنذاك.

وأكد الرئيس المصري أنّ ما تم عرضه في مسلسل الاختيار كان واقعا في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد في فترة حكم الإخوان، كان مهدّدا بشكل خطير.

وقال السيسي إن مصر استنفدت احتياطها النقدي في الفترة مابين 2011 حتى 2014، معتبرا أنّه “لم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة”.

فيديو مسرّب للراحل مرسي وهو يحذّر المشير طنطاوي من تزوير الانتخابات

في 10 أفريل 2022، تضمّنت الحلقة الثامنة من مسلسل “الاختيار 3” الذي تبثه القنوات المصرية مقطع فيديو مسرّبا للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، يعتقد أنه التقط بواسطة كاميرا خفية من دون علمه.

الفيديو المسرّب يعود إلى لقاء جمع مرسي مع رئيس المجلس العسكري الراحل المشير حسين طنطاوي بحضور مدير المخابرات الحربية السابق والرئيس الحال عبد الفتاح السيسي.

ويظهر من خلال الفيديو الذي عرض للمرة الأولى. أنّ الرئيس مرسي كان يحثّ المشير طنطاوي على عدم المساس بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي كانت في صالح مرشّح الإخوان.

وقال مرسي إنّ نتيجة الانتخابات إذا تغيرت “سيؤدي ذلك إلى حالة من الاضطراب لا نعلم إلى أي مدى ستذهب”.

ليردّ عليه طنطاوي بأنه لا ينبغي حصول ذلك، “وإلا ستكون مصيبة على البلد”. فيما اكتفى السيسي بالاستماع إلى طرفي الحديث.