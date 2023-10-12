-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

السيسي يؤكد ضرورة ضمان المساعدات الإنسانية لغزة

الشروق أونلاين
  • 221
  • 0
السيسي يؤكد ضرورة ضمان المساعدات الإنسانية لغزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وذلك في اتصال هاتفي – حسب بيان الرئاسة المصرية – تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه.

وشدد السيسي -حسب البيان – “على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة”.

وأوضح الرئيس المصري “تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها”.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري “نعمل على إبقاء معبر رفح مفتوحا لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة”. 

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله ولي العهد السعودي لرؤساء دول بشأن الوضع في غزة!

هذا ما قاله ولي العهد السعودي لرؤساء دول بشأن الوضع في غزة!

استشهاد 4 مسعفين بعد “قصف مباشر” لقوات الاحتلال

استشهاد 4 مسعفين بعد “قصف مباشر” لقوات الاحتلال

بوتين يخرج عن صمته بشأن الوضع في فلسطين.. وهذه أهم تصريحاته!

بوتين يخرج عن صمته بشأن الوضع في فلسطين.. وهذه أهم تصريحاته!

خامنئي: طوفان الأقصى كبد الاحتلال الإسرائيلي “هزيمة لا يمكن جبرها”

خامنئي: طوفان الأقصى كبد الاحتلال الإسرائيلي “هزيمة لا يمكن جبرها”

العالم منشغل بالعدوان على غزة وإعلام المغرب يتحسر على “قمة النقب”

العالم منشغل بالعدوان على غزة وإعلام المغرب يتحسر على “قمة النقب”

أردوغان : ما يحدث الآن هو نتيجة لسنوات من عدم تحقيق العدل

أردوغان : ما يحدث الآن هو نتيجة لسنوات من عدم تحقيق العدل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد