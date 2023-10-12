السيسي يؤكد ضرورة ضمان المساعدات الإنسانية لغزة

أكد رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذلك في اتصال هاتفي – حسب بيان الرئاسة المصرية – تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه.

وشدد السيسي -حسب البيان – “على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة”.

وأوضح الرئيس المصري “تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها”.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري “نعمل على إبقاء معبر رفح مفتوحا لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.