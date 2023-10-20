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السيسي يؤكد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة

الشروق أونلاين
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السيسي يؤكد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة
المتحدث الرسمي للرّئاسة المصرية
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، عبد الفتّاح السيسي وخلال لقائه اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال  “يجب أن نتحرك جميعا من أجل احتواء التطورات والتي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة” وأضاف “أن تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس التي دائما نتحدث عنها”.

وتابع قائلا “أن هناك حوالي 4 آلاف من المدنيين سقطوا في قطاع غزة منهم 1500 طفل.. وإننا نحتاج جميعًا إلى التحرك لاحتواء هذا الأمر حتى لا يتسبب القتال في سقوط مزيد من المدنيين”.

كما قال السيسي أيضا لرئيس الوزراء البريطاني “أسجل هنا تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء”،مضيفا “أنه أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وهو أمر نحن حريصون عليه ألا يحدث”.

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