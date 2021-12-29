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السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب طالبة جامعية (فيديو)

الشروق أونلاين
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السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب طالبة جامعية (فيديو)

تسبّبت طالبة من الجامعة الألمانية بالقاهرة في دخول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوبة ضحك خلال تقديمها عرضًا في حفل فني على المسرح الروماني.

وفي الدقيقة 1:10 من الفيديو خلال تقديم العرض تلعثمت ياسمينا صالح، رئيس فريق في مركز هوية مصر، وتوقفت عن الحديث وضحكت، الأمر الذي قابله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالضحك أيضا، ثم استعادت الفتاة قدرتها على الحديث مرة أخرى وسط تصفيق الحضور.

وعلقت الفتاة قائلة: “أنا آسفة بقى بس الوقفة قدام حضرتك ليها رهبة رهيبة.. وده كان حلم بقاله كتير أوي”. حسب المصري اليوم.

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