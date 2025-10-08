السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع “اتفاق محتمل” بشأن غزة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، نظيره الأميركي دونالد ترامب لحضور توقيع اتفاق محتمل في مصر، في حال التوصل إليه خلال المفاوضات الجارية حالياً في شرم الشيخ.

وقال السيسي، اليم الأربعاء، في حفل تخرج بأكاديمية الشرطة إنه سمع “نتائج مشجعة للغاية من المحادثات لإنهاء الحرب في غزة”.

وصرح السيسي قائلا ” مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة تسير بشكل إيجابي”.

وأضاف: نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتابع قائلاً: “الآن في شرم الشيخ تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، وقلوبنا جميعاً مع هذه المفاوضات. أسجل بتقدير واحترام شديد للرئيس ترامب إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية”.