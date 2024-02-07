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السيسي يعلن عن رفع الحدّ الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50 بالمئة

الشروق أونلاين
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السيسي يعلن عن رفع الحدّ الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50 بالمئة
أرشيف
عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، عن رفع الحدّ الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50 بالمئة.

وقال السيسي في منشور على فيسبوك:”انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة”.

وتتضمن هذه الإجراءات حسب ما جاء في المنشور ”رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا”.

”كما وجّهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدّ أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا، اعتبارا من الشهر المقبل”، يضيف الرئيس المصري.

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