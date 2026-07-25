السيطرة على الحرائق في مختلف ولايات الوطن

وحدات الحماية المدنية والجيش تمكنت من التحكم مرحليًّا في 97 بالمائة منها :

تمكنت وحدات الحماية المدنية، مدعومة بمفارز الجيش الوطني الشعبي وأعوان مديرية الغابات ومختلف أجهزة الدولة، من التحكم في 97 بالمائة من الحرائق التي مست عدة ولايات من الوطن منذ بداية موجة الحرائق، بفضل تجنيد واسع للإمكانات البشرية والمادية وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول كريم بن فحصي، أن مصالح الحماية المدنية أخمدت، منذ اندلاع موجة الحرائق في 8 يوليو الجاري إلى غاية الساعة الواحدة زوالاً من اليوم السبت، 1838 حريقاً من أصل 1850، أي بنسبة تحكم تجاوزت 97 بالمائة.

وأكد أن هذه النتائج تحققت بفضل الخطط والاستراتيجيات المعتمدة، والتي شملت إجلاء السكان من المناطق المهددة إلى أماكن آمنة، وحماية الممتلكات والمرافق العمومية، إلى جانب الحفاظ على الثروة الغابية والحيوانية وتسريع عمليات إخماد ألسنة اللهب.

وأشار إلى أن حصيلة الفترة الممتدة من السابعة صباحاً إلى الواحدة زوالاً سجلت 31 حريقاً، تم إخماد 19 منها، فيما تتواصل عمليات التدخل لإخماد 12 حريقاً بولايات سوق أهراس، الطارف، بجاية، جيجل، سعيدة، سكيكدة وقسنطينة، لافتاً إلى أن عدد الحرائق يشهد تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأيام الماضية التي كان يسجل خلالها ما بين 70 و80 حريقاً يومياً.

وأشاد بن فحصي بالهبة التضامنية للمواطنين الذين ساهموا تلقائياً في عمليات الإطفاء، معتبراً أنها جسدت روح التضامن الوطني إلى جانب أفراد الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي وأعوان الغابات والفلاحين والعمال.