السيطرة على حريق الشريعة بولاية البليدة

أكدت مصالح الحماية المدنية، الخميس، أن الحريق الذي اندلع بغابة الشريعة في ولاية البليدة بات تحت السيطرة، فيما تتواصل عمليات إخماد بعض النقاط المشتعلة مع التقليب والتبريد على مستوى مناطق حقو فرعون، واد بلاط، ولد أبرار، بني علي وبني صبيحة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها فإن العملية شهدت دعمًا جويًا عبر مروحية الجيش الوطني الشعبي MI26، إضافة إلى تسخير عدة وحدات متخصصة لمكافحة حرائق الغابات، منها الأرتال المتنقلة لولايات البليدة، المدية، تيبازة، وكذا الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، إلى جانب المفرزتين الجهويتين المتواجدتين بكل من الشلف والبويرة.

كما تم تجنيد طائرات الإخماد من نوع AT802، وطائرات BE200 التابعة للجيش الوطني الشعبي، والتي ساهمت في تعزيز جهود أعوان الحماية المدنية للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها.

الحماية المدنية: تسجيل 35 حريقًا عبر 14 ولاية خلال 24 ساعة

وسجلت مصالح الحماية المدنية 35 حريقًا للغابات والأدغال والأحراش عبر عدة ولايات من الوطن في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الخميس، حسب حصيلة ميدانية كشفت أن 27 حريقًا أُخمد نهائيًا، فيما تخضع 3 حرائق للمراقبة، وتبقى 5 أخرى قيد الإخماد.

وتتوزع العمليات الجارية على ولايات البليدة (غابة حي حقو فرعون – بلدية الشريعة، بدعم بري وجوي)، الطارف (غابة البندير – بلدية عصفور، وواد عين إسماعيل – بلدية العيون)، جيجل (غابة أييس – بلدية سيدي معروف)، وقالمة (عين قطن – بلدية عين صندل).

أما بخصوص الحرائق التي أُخمدت نهائيًا، فقد شملت عدة ولايات منها تيزي وزو (محاقة، تيروال، آيت ورزدين، أشكرن، إيت علي أو محند، اصناجن)، جيجل (برج الطهر)، سكيكدة (أجادن، سبع رقود، الريحان)، قالمة (مشتى صويبينة، المطوية، وادي الشحم)، سطيف (مشتى اقني حمام)، بجاية (جبل ناصح، زنتوت، أنار عاصم، تيمعرست، أقني نركو)، سوق أهراس (مشتة دكمة)، عنابة (طاشة – برحال)، عين الدفلى (الطوالبية – بومدفع)، بومرداس (قرية دكان – عمال)، وهران (كاريرة العنصر – بلدية العنصر)، الشلف (غابة بوشقيف – الظهرة)، وميلة (مشتى تاريدالت – أحمد راشدي).

كما أُخمدت تحت الحراسة ثلاثة حرائق بكل من الطارف (ام السكك – بلدية الزيتونة)، قسنطينة (مشتى الدغرة – زيغود يوسف)، وسوق أهراس (مشتة قابل العالية – بلدية خميسة).