الناقد والكاتب الجزائري عبد الكريم قادري يصدر:

أعلن الناقد والكاتب الجزائري، عبد الكريم قادري، عن صدور كتابه الخامس، في مجال السينما، بعنوان: السينما التونسية: سرد الجسد وهواجس المعنى” ليضاف بذلك إلى مجموعة اعماله التي تعالج الكثير من المواضيع المتعلقة بالفن السابع، انطلاقا من اجتهادات و رؤى مختلفة، وكدا تجارب و محتويات ودراسات سينمائية. وجاء هذا المولود الجديد، الذي سوف يكون حتما، إضافة لمكتبة السينما في الجزائر والوطن العربي ككل، عن دار النشر اللبنانية “المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر – على أن يكون حاضرا في معرض الجزائر الدولي للكتاب، في الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025.

يتناول الناقد عبد الكريم قادري في هذا العمل الجديد، دراسة نقدية لسينما التونسية، من جدورها الأولى، و أهم المحطات التي مرت بها، من مرحلة الاستعمار إلى ما بعد الاستقلال، مبرزا أهم السرديات الجمالية والفكربة والرمزية، و كيف أصبحت الكاميرا، ذاكرة بصرية، وكدا أداة لمساءلة الذات والمجتمع ( من غلاف الكتاب)

للذكر، فإن الناقد السينمائي والكاتب عبد الكريم قادري، يعتبر من الأقلام المتميزة في الجزائر والوطن العربي في مجال النقد، من خلال العديد من القراءات النقدية الخاصة بالأفلام، و يقدمها للعديد من الوسائل العربية العريقة، ليفتح بذلك زوايا نقاش بمنظور ناقد، يعيد ترتيب محتوى الأعمال، من خلال التنفيب في عمقها وتقديمها للقارئ العربي.

هذا و كانت له عدة أعمال على غرار، “سينما الشعر: جدلية اللغة والسيميولوجيا في السينما”، “سينما الرؤى”، “شعرية السينما، أسئلة البناء والدلالة”، وجمالية التلقي في السينما”.. بالإضافة إلى أعمال أخرى، في مجال الفن الرابع والرواية.

كما كان عضوا في لجان تحكيم في العديد من المهرجانات الجزائرية والعربية، على غرار قرطاج، وهران، شرم الشيخ، قسنطينة وباتنة وغيرها.