السيولة المالية في شهر رمضان.. وزير المالية يؤكد

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الأربعاء، أنه لن يكون هناك مشكل في توفير السيولة خلال شهر رمضان المقبل.

وفي اتصال هاتفي مع برنامج “ضيف المورنينغ” قال الفايد إن الحكومة خصصت اجتماعا خاصا بشهر رمضان لتوفير المواد الغذائية الضرورية.

وفي هذا الصدد، طمأن الوزير المواطنين بشأن توفر السيولة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن كل التقارير تؤكد أن الساحة المالية في الجزائر لابأس بها.

وذَكر المسؤول الأول عن قطاع المالية بأن الجزائر سجلت في 2024 أكبر ميزانية للدولة منذ الاستقلال بـ 11 مليار دولار.