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تنبيه جديد حول الحالة الجوية: استمرار تساقط الأمطار عبر 10 ولايات شرقية
الجزائر
السيول تغرق العاصمة
باقي بوخالفة
2021/10/24
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