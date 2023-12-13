“السيّارة الجزائرية” بالتقسيط لمن يتقاضى 3 ملايين فما فوق!

البنك الوطني الجزائري يكشف تفاصيل "مرابحة الآمر بالشراء"

كشفت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية، عن شروع وكالات وشبابيك البنك الوطني الجزائري الإسلامية في استقبال طلبات تمويل اقتناء السيارة، بعد إعلان مصنع “فيات” بوهران عن بداية التصنيع والبيع الاثنين المنصرم، مشدّدة على أن العملية ستتم بمرونة ولن تستغرق أكثر من 48 ساعة للرد على طلبات الزبائن، في حين يكون التسليم حسب ما يتفق عليه الزبون مع المُصنّع.

وأوضحت عثامنية في تصريحها على هامش افتتاح الوكالة الإسلامية رقم 11 للبنك بالمرادية بالجزائر العاصمة، أن عملية تمويل سيارات “فيات” اليوم متاحة من طرف البنك رسميا ويتم ذلك عن طريق “مرابحة الآمر بالشراء”، حيث يحضر الزبون فاتورة نموذجية من المصنع ويقدّمها، للبنك ليقوم البنك باقتناء السيارة وإعادة بيعها له بالتقسيط.

وقام البنك الوطني الجزائري بتخفيف شروط التمويل واقتراح هامش ربح لا يزال محل دراسة إلا أنه يفترض أن يكون أقل من 7.5 بالمائة كأقصى حد، مع عدم إلزامية توطين الراتب للزبون لدى البنك الوطني الجزائري، حيث يُمكن أن يكون هذا الأخير صاحب حساب لدى بريد الجزائر، أو غيره من المؤسسات المالية الأخرى.

ويُشترط ليستفيد المواطن من تمويل شراء السيارة الجزائرية أن يكون راتبه الشهري يعادل 30 ألف دينار كأدنى حد، مع العلم أن إيداع الملف ودراسته والرد والتمويل يكون على مستوى الوكالة المحلية، التي تتمتّع اليوم بسقف تمويل عال، في حين يمكن للزبون قبل التنقل للوكالة القيام بعملية محاكاة عن بعد عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة حجم المساهمة الأولية التي سيدفعها والأقساط الشهرية وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وحسب المتحدّثة، فإن الأمر لا يشمل سيارات “فيات” فقط وإنما أيضا بقية المصانع المنتظرة قريبا، حيث أن المرسوم الصادر سنة 2015، يجعل كل منتج محلي مؤهّل للتمويل عبر القرض الاستهلاكي، فالزبون يختار السيارة شكلا ولونا وسعرا، والبنك يقتنيها ويعيد بيعها له وفق هامش ربح معيّن، أما السيارات المستوردة فيمكن تمويلها سواء النفعية عبر المرابحة للمهنيين وأصحاب المؤسسات كالتجار أو بقية المركبات، وفق صيغة الإيجارة المنتهية بالتمليك.

وموازاة مع تدشين الوكالة الإسلامية الحادية عشر للبنك الوطني الجزائري، أعلنت عثامنية عن إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لـ36 شباكا إضافيا لتعزيز شبكة التوزيع الخاصة بالصيرفة الإسلامية، حيث بلغ عدد الشبابيك 104 شباك على المستوى الوطني و11 وكالة، بمجموع 115 نقطة بيع خاصة بالصيرفة الإسلامية، وتضمن هذه النقاط تمكين الزبون من فتح حسابات ادخار عن بعد، حسابات إي بنكينغ، حسابات بنكية إسلامية، وأيضا الصكوك وبطاقات بين بنكية إسلامية، وكل ما يحتاجه الزبون من خدمات.

وتقترح الوكالات الإسلامية جملة من الخدمات للأفراد على غرار تمويلات اقتناء السكنات عبر المرابحة، الأثاث والتجهيزات الكهرومنزلية وحتى السيارات كما يتم دراسة إطلاق منتجات أخرى تتواجد اليوم على طاولة بنك الجزائر تنتظر استصدار رخصة التسويق، في حين أعلنت المتحدثة عن التحضير لفتح وكالات جديدة بكل من عين وسارة وطولقة، وبشار، ومناطق أخرى، تلقت طلبات كُبرى للزبائن سنة 2023.

وتشدّد رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري على أنه بعد مرور 3 سنوات من إطلاق الخدمة بتاريخ 4 أوت 2020، تم استقطاب 32 مليار دينار من خارج المنظومة البنكية وفتح 56 ألف حساب بنكي جديد خاص بالصيرفة الإسلامية وبلغت التمويلات 10 مليار دينار لكافة شرائح المجتمع من أفراد ومهنيين ومؤسسات، مع توقّع بانتعاش أكبر وقفزة غير مسبوقة للصيرفة الإسلامية خلال سنة 2024، بعد إطلاق منتجات الاستصناع للمرقين العقاريين وأيضا الأفراد ومنتج السلام.

وبخصوص برنامج سنة 2024، تحدّثت عثامنية عن التحضير لفتح 8 إلى 10 وكالات بنكية إسلامية، وبرمجة إطلاق منتجات جديدة تخصّ المؤسسات الناشئة أو “الستارتاب”.