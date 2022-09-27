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رياضة

“السيّدة العجوز” تُخطّط لِخطف بن سبعيني

علي بهلولي
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“السيّدة العجوز” تُخطّط لِخطف بن سبعيني

تُخطّط إدارة نادي جوفانتوس الإيطالي لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وسيكون ذلك في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، كما جاء في تقرير نشرته صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، الثلاثاء.

وما زال المدافع بن سبعيني (27 سنة) يرتبط مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن سبعيني يُمكنه سدّ ثغرة مدافعَين يملكهما فريق “السيّدة العجوز”، وهما: الإيطالي ماتيا دي شيليو والبرازيلي أليكس ساندرو. ذلك أن اللاعب الأوّل تراجع مستواه الفني كثيرا، بينما يُعاني الأخير من مشكل الإصابات، آخرها كانت عضلية في الـ 14 من سبتمبر الحالي، و4 إصابات أخرى في الموسم الماضي.

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