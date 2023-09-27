السّفرية عبر الحافلة بدلا من الطائرة تُقلق غوارديولا

أبدى التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي انزعاجه، بعد أن برمجت الإدارةُ السّفريةَ عبر الحافلة وليس الطائرة.

ويتبارى فريق مانشستر سيتي خارج القواعد أمام نادي نيوكاسل سهرة الأربعاء، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي أحدث مؤتمر صحفي له نقل تفاصيله الإعلام البريطاني، تحدّث المدرب غوارديولا عن عامل الإجهاد، حيث تنتظر فريقه “الأزرق السّماوي” مقابلات قوية في ظرف وجيز.

وتسبّب مُشكل خاص بِقطاع النّقل الجوّي، في برمجة السّفرية برّا بِواسطة الحافلة، لم يشأ المدرب غوارديولا الخوض فيه.

وتبعد مدينة مانشستر عن نيوكاسل أبون تاين بِنحو 171 كلم.

وأشار غوارديولا إلى أن فريقه سيعود من نيوكاسل أبون تاين برّا في ساعة متأخّرة من سهرة الأربعاء، ويُسافر إلى ولفرهامبتون هذا الجمعة.

وبعد مواجهة نادي نيوكاسل، يتبارى المهاجم آرلينغ هالاند وزملاؤه مع المُضيّف نادي ولفرهامبتون (ريان آيت نوري)، السبت المقبل لِحساب منافسة “البريمرليغ”. ثم بعد أربعة أيّام من ذلك، يُسافرون إلى ألمانيا لِمواجهة نادي لايبزيغ، في إطار مسابقة رابطة أبطال أوروبا. وبعد أربعة أيّام أخرى، تنتظرهم مباراة مُثيرة خارج القواعد مُجدّدا مع الغريم التقليدي نادي أرسنال، بِرسم منافسة البطولة الإنجليزية. الأمر المُرادف لِأربعة لقاءات بعيدا عن الدّيار دفعة واحدة.