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رياضة

السّماح للجمهور العاصمي بِارتياد الملاعب

علي بهلولي
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السّماح للجمهور العاصمي بِارتياد الملاعب

يُمكن للجمهور ارتياد ملاعب ولاية الجزائر العاصمة، لِمتابعة مقابلات البطولة الوطنية، انطلاقا من هذا الجمعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته، الخميس، سلطات ولاية الجزائر العاصمة.

وظلّت ملاعب العاصمة تحتضن المقابلات بِلا جمهور، وذلك منذ تفشّي جائحة “كورونا” في الثلث الأوّل من سنة 2020.

وكان التقني البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب فريق شباب بلوزداد رائد ترتيب البطولة الوطنية، قد ناشد السلطات العمومية، بِفتح الملاعب للجماهير، بعد أن قدّر أن مخاطر جائحة “كورونا” تلاشت، إلى حدّ كبير.

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