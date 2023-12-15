“السّنافر” في المركز الثاني

أُقيمت مساء الجمعة أربع مقابلات، تندرج ضمن إطار الجولة العاشرة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وصعد شباب قسنطينة إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بعد فوزه داخل القواعد على شبيبة القبائل، في ثاني انتصار تواليا لـ “السّنافر”.

وبِالمُقابل نزلت أندية البارادو وجمعية الشلف ومولودية البيّض إلى المركز الثالث، بعد اكتفائها بِنُقطة التعادل.

وأَجبر مُتذّيلُ الترتيب والصّاعد الجديد نجم بن عكنون البطلَ شباب بلوزداد، على تقاسم الرّغيف. عِلما أن النّجم هو الفريق الوحيد في حظيرة النّخبة، الذي لم يتذوّق بعد حلاوة الفوز.

وتُجرى المقابلات الأربع المتبقّية عن هذه الجولة، مساء السبت.

النتائج الفنية:

ش.قسنطينة 2 – ش.القبائل 0

ج.الشلف 1 – ن.البارادو 1

م.البيّض 1 – ا.العاصمة 1

ن.بن عكنون 1 – ش.بلوزداد 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 24ن (ناقص مقابلة)

2- ش.قسنطينة 16ن (ناقص مقابلة)

3- ن.البارادو 15ن

4- ج.الشلف 15ن

5- م.البيّض 15ن

6- ش.الساورة 15ن (ناقص مقابلة)

7- ش.القبائل 14ن

8- ش.بلوزداد 13ن (ناقص 3 مقابلات)

9- ا.خنشلة 13ن (ناقص مقابلة)

10- ن.مقرة 12ن (ناقص مقابلة)

11- ا.بسكرة 11ن (ناقص مقابلتَين)

12- و.سطيف 11ن (ناقص مقابلتَين)

13- ا.العاصمة 7ن (ناقص 3 مقابلات)

14- م.وهران 6ن (ناقص 3 مقابلات)

15- ا.سوف 4ن (ناقص مقابلة)

16- ن.بن عكنون 3ن (ناقص مقابلة)