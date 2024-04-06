“السّنافر” يستعيدون المركز الثاني

سابع مباراة تواليا بِلا خسارة لِشباب قسنطينة.

استعاد شباب قسنطينة في ساعة متأخّرة من سهرة السبت، المركز الثاني في لائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل.

وفاز شباب قسنطينة على ضيفه نادي البارادو بِنتيجة (2-1)، في مباراة لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة.

وسجّل المدافع الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” المدافع محمد الأمين مدني هدفا، لِمصلحة فريقه شباب قسنطينة، مُفتتحا العدّاد.

وحصد “السّنافر” خامس انتصار لهم تواليا في البطولة والكأس، بينما عجز البارادو عن تذوّق حلاوة الفوز في المباراة السادسة على التوالي.

وفي مباراة أُخرى، ظفر نجم بن عكنون بِنقاط الفوز داخل القواعد أمام اتحاد خنشلة، بعد أن أنهى اللّقاء لِمصلحته بِنتيجة (3-2).

وافتكّ النّجم ثاني انتصار له تواليا، بينما لعب الاتحاد رابع لقاء له على التوالي بِلا انتصار.

وكانت هذه الجولة قد شهدت إقامة خمس مقابلات، سهرتَي الخميس والجمعة.

وبات شباب قسنطينة يملك 40 نقطة في المركز الـ 2، مُتخلّفا عن الرّائد فريق مولودية الجزائر بِفارق 12 نقطة. ويحتلّ نادي البارادو الرّتبة الـ 6 بِرصيد 32 نقطة، ويتموقع اتحاد خنشلة في المركز الـ 10 بـ 28 نقطة، ويحوز نجم بن عكنون 23 نقطة في المركز الـ 14.

وعكس المولودية والوفاق والنّجم، تنقص كلّ من نادي البارادو واتحاد خنشلة مباراة متأخّرة.