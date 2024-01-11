السّنافر يُغرقون الحمراوة في وحل خامس خسارة تواليا

ارتقى شباب قسنطينة مساء الخميس إلى المركز الثاني، مُعمّقا جراح مولودية وهران.

وفاز الشباب القسنطيني بِأربعة أهداف لِهدف على المولودية الوهرانية، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 13 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِعاصمة الغرب الجزائري أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم السّاحة رفيق عوينة.

وسجّل أهداف “السّنافر” كلّ من: المهاجم إبراهيم ديب من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 17، ومتوسّط الميدان منذر طمين في الدقيقة الـ 66 والـ 86 والـ 88. في حين أمضى توقيع “الحمراوة” المدافع جمال إيبوديزن في الدقيقة الـ 77.

ورفع ديب غلّته إلى 8 أهداف، وبات طمين يجمع رصيد 4 أهداف. بينما افتتح إيبوديزن العدّاد.

واللافت أن الشباب فاز، رغم أنه أكمل المباراة بِعشرة لاعبين فقط انطلاقا من الدقيقة الـ 25. حيث طرد الحكم الحارس زكريا بولحفاية، وهناك لجأ المدرب عبد القادر عمراني إلى إخراج المهاجم وليد عرجي، وإدخال الحارس البديل عبد المالك نصير.

واستعاد شباب قسنطينة نغمة الانتصارات بعد مقابلتَين بِلا فوز، بينما سقطت مولودية وهران في فخّ خامس هزيمة على التوالي.

ويملك شباب قسنطينة 20 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد مولودية وهران عند النقطة الـ 6 في الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة. مع الإشارة إلى أن وفاق سطيف يحوز أيضا 20 نقطة في المركز الثالث، لكن شباب قسنطينة يتفوّق عليه استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+6/ +1).

وضمن الإطار ذاته، يُواجه اتحاد العاصمة ضيفه فريق شبيبة الساورة، الخميس انطلاقا من الساعة السابعة مساءً.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة ما بين هذه الجمعة والأحد المقبل.