“السّنافر” يُقلّصون الفارق ويقتربون من رائد البطولة

فاز فريق شباب قسنطينة مساء الثلاثاء بِنتيجة هدف لِصفر، على ضيفه نادي البارادو.

وتندرج هذه المباراة المتأخّرة ضمن إطار الجولة الـ 19، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “رمضان بن عبد المالك” بِقسنطينة أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة عبد الله بن شهيدة.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة ولِمصلحة “السّنافر”، لاعب نادي البارادو إيدير مقدّم، بِالخطأ ضد مرماه في الدقيقة الـ 48.

وبات شباب قسنطينة بعد هذا الانتصار، يجمع 40 نقطة في المركز الثاني، مُقلّصا الفارق بينه وبين الرّائد شباب بلوزداد إلى 5 نقاط. وتجمّد نادي البارادو في الرّتبة الـ 14 بِرصيد 21 نقطة.

وإذا كان شباب قسنطينة قد لعب كلّ مقابلات البطولة الوطنية وعددها 22 مواجهة، فإن نادي البارادو خاض 21 مباراة، ويحوز شباب بلوزداد في جعبته 20 لقاءً.